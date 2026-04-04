El Congreso Nacional de Derecho Deportivo reunirá en Cáceres a Javier Tebas, Rafael Louzán y María José López

El Convento San Francisco de Cáceres será escenario los días 13 y 14 de noviembre de 2026 del XX Congreso Nacional de Derecho Deportivo, una cita que reunirá a expertos del sector y que situará a Extremadura en el debate jurídico del deporte actual. Cáceres volverá a situarse así en el mapa del derecho deportivo con la celebración de este congreso impulsado por la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDD). La cita, que se presentará oficialmente en mayo por el ayuntamiento, reunirá a juristas, dirigentes deportivos y representantes institucionales en torno a los cambios que vive la industria.

El programa aborda el impacto de las nuevas dinámicas económicas, regulatorias y laborales en el deporte, con especial atención al fútbol profesional y a la evolución normativa internacional. Entre los participantes figuran nombres destacados como Javier Tebas Medrano, presidente de LaLiga, o Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que protagonizarán uno de los diálogos centrales sobre los problemas actuales del fútbol español.

María José López, voz clave en el debate jurídico

Uno de los focos del congreso estará en la mesa redonda sobre la incorporación de deportistas extranjeros a clubes de base, donde intervendrá María José López González, directora de Servicios Jurídicos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Su participación sitúa en el centro del debate cuestiones sensibles como la regulación laboral de los futbolistas, los derechos de los jugadores y el encaje jurídico de las competiciones en un contexto globalizado. López compartirá mesa con el director de estrategia del Sporting de Lisboa, André Bernardo, y el abogado Sergio Antonio Sánchez Fernández.

Este espacio analizará si la llegada de talento internacional supone una oportunidad o un desafío para el sistema deportivo, especialmente en categorías formativas, un asunto que también tiene impacto en el modelo de cantera en España y, por extensión, en regiones como Extremadura.

María José López González es una de las juristas extremeñas con mayor especialización y recorrido en el ámbito del Derecho Deportivo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, completó su formación con un Máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida y con una diplomatura en Derecho Comunitario en la Escuela Libre de Derecho de Bruselas, un itinerario que anticipa el perfil internacional y técnico que ha marcado después su carrera.

Abogada especializada en Derecho Deportivo, López González ha desarrollado una trayectoria muy vinculada a la defensa jurídica de deportistas, a la regulación del deporte profesional y a los órganos de arbitraje y gobernanza del sector. En la actualidad ejerce como directora de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura sindical del fútbol español.

María José López González, experta en Derecho Deportivo. / Cedida a El Periódico

Su presencia institucional se extiende además a algunos de los principales espacios de decisión del deporte nacional e internacional. Fue nombrada en noviembre de 2019 miembro vocal de la Comisión Nacional para Combatir la Manipulación de las Competiciones Deportivas y el Fraude en las Apuestas, por designación del Ministerio de Cultura y Deporte. También forma parte de la Cámara de Agentes FIFA desde el 27 de junio de 2023, tras ser elegida por el Consejo de la FIFA, y es árbitro permanente del Comité de Expertos en Industria del Deporte y el Entretenimiento de la Asociación Europea de Arbitraje.

A lo largo de su carrera ha compaginado esa labor institucional con el asesoramiento a distintas entidades y colectivos del deporte. Ha sido asesora de la Asociación Española de Profesionales de Golf (PGA) y de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto (AJUB), además de participar como miembro de la Comisión Mixta de Transformación de Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas en la modalidad de fútbol, en el ámbito del Consejo Superior de Deportes.

Otro de los ejes de su trayectoria ha sido el trabajo en favor de la igualdad. López González es vocal y coordinadora de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español, organismo en el que también fue vocal de su Comisión Jurídica. Esa doble vertiente, jurídica y de género, atraviesa buena parte de su producción intelectual, centrada en la situación de las mujeres deportistas, la discriminación y la evolución del marco legal del deporte.

En el ámbito académico y editorial, ha desarrollado una producción constante. Es coautora de la monografía Manual de Gestión Pública Responsable (FIIAPP, 2011) y ha firmado trabajos como El deporte paralímpico (2010), dentro de una publicación colectiva encargada por CERMI; El embarazo como causa penalización en las deportistas (Editorial Reus, 2014); y Mujer, discriminación y deporte (Editorial Reus, 2017). También figura como coautora de Cine, Deporte y Género. De la comunicación social a la coeducación (Octaedro, 2016) y participó en el Dossier Iusport número 1: Covid 19 y Deporte: Cuestiones Legales, elaborado junto al Instituto Superior de Derecho y Economía en septiembre de 2020.

Su perfil se completa con la faceta docente y de reflexión jurídica. Ha sido codirectora, junto al magistrado Alberto Palomar, del seminario “El deportista: carrera deportiva y sus demandas en el marco del deporte profesional”, organizado por ISDE y AFE, una línea de trabajo coherente con una trayectoria centrada en los derechos de los deportistas, la seguridad jurídica del sector y la modernización del marco normativo.

En conjunto, María José López González representa un perfil muy poco común: el de una jurista de origen extremeño con peso en la arquitectura jurídica del deporte español e internacional, con experiencia en arbitraje, regulación, representación de deportistas y defensa de la igualdad en el ámbito deportivo.

Retos legales del deporte moderno

El congreso abordará cuestiones clave como la integración del derecho laboral nacional en las normativas FIFA o los riesgos penales en las competiciones, incluyendo apuestas ilegales, amaños o dopaje. En este ámbito participarán perfiles como Nefer Ruiz Crespo, directora de Integridad de la RFEF, y representantes de la Guardia Civil, lo que evidencia la creciente conexión entre deporte, marco jurídico y seguridad. Además, se analizarán modelos internacionales, como los nuevos negocios jurídicos del deporte en Estados Unidos, y su posible aplicación en Europa.

El programa incluye también una mesa específica sobre los 30 años de la Ley del Deporte en Extremadura, donde se revisará su evolución y su encaje con la normativa estatal. Este enfoque regional refuerza el papel de la comunidad en la reflexión jurídica del deporte, en un momento en el que las comunidades autónomas afrontan retos de adaptación normativa. La clausura contará con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón Jaime, lo que subraya el carácter institucional del encuentro.

La elección de Cáceres como sede consolida su papel como punto de encuentro para el análisis jurídico del deporte en España. A lo largo de dos jornadas, el congreso combinará ponencias, mesas redondas y espacios de debate con actividades culturales. El evento, que reunirá a profesionales de toda España, refuerza la proyección de la ciudad y de Extremadura en un ámbito estratégico en plena transformación.