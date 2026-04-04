Empresas locales y sostenibilidad: claves en la construcción de las nuevas vías rápidas propuestas en Cáceres

El Movimiento Social por el Norte de Extremadura (MSU-Norte) ha presentado al nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura (PP-Vox) una ambiciosa propuesta: la construcción de tres vías rápidas (vías para automóviles de alta capacidad) en el norte de la provincia de Cáceres. El objetivo es mejorar la conectividad por carretera, facilitar el acceso a servicios públicos esenciales y combatir la despoblación en una de las zonas más envejecidas y dispersas de la región.

Las tres actuaciones, de titularidad autonómica, se centran en modernizar y mejorar el trazado de carreteras existentes con arcenes amplios (2-2,5 m), carriles adicionales para vehículos lentos en pendientes, mejor señalización e iluminación suave cerca de núcleos urbanos: EX-203 Plasencia-Ávila por La Vera (82 km total): primera fase de 34,4 km entre Plasencia y Jaraíz de la Vera, dividida en dos tramos (Plasencia-Tejeda de Tiétar y Tejeda-Torremenga-Jaraíz), EX-208 Plasencia-Zorita (103 km total): prioridad al tramo urbano en Plasencia y 6,6 km hasta la autovía EX-A1, que cerraría el anillo viario y daría acceso a la futura estación de alta velocidad Plasencia Norte y Vía rápida Plasencia-Pozuelo de Zarzón (33,9 km total): primer tramo de 28 km hasta Montehermoso.

Además, el MSU solicita a la Diputación de Cáceres convertir en vía rápida los 5 km de la CC-227 entre Plasencia y Malpartida de Plasencia, una carretera con alta intensidad de tráfico y siniestralidad.

¿Cómo afectarán estas nuevas vías rápidas a la calidad de vida de los residentes en Cáceres?

Reducirán significativamente los tiempos de desplazamiento entre núcleos rurales y cabeceras comarcales, mejorando el acceso diario al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, centros educativos (UEX, UNED, Escuela de Idiomas), Palacio de Justicia y servicios administrativos. Se ganará en seguridad vial (menos travesías y cruces peligrosos) y previsibilidad, beneficiando a trabajadores, estudiantes, transporte escolar y familias. En una región extensa y poco densa, esto facilitará vivir en pueblos rurales mientras se accede fácilmente al empleo y ocio, contribuyendo a fijar población y revertir el envejecimiento demográfico.

Galería | Así van las obras de la autovía Cáceres-Badajoz /

La propuesta tendrá un impacto positivo directo en el turismo rural de comarcas como el Valle del Jerte, La Vera y Las Hurdes. Mejores accesos acortarán tiempos desde ciudades grandes, facilitarán llegadas en periodos clave (floración del cerezo, verano) y permitirán estancias más largas y mayor gasto medio. Se complementará con refuerzo del transporte público y medidas de apoyo económico, impulsando también el cicloturismo (con una vía ciclista independiente Plasencia-Villa Real de San Carlos).

¿Cuáles son los proyectos específicos de carreteras adicionales que se están considerando en Extremadura?

Además de estas tres vías rápidas, la Junta avanza en otros proyectos del Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras: licitación en 2026 de mejoras en el suroeste (vía 2+1 Jerez de los Caballeros-Alconera y autovía a A-66), progresos en la A-58 (Cáceres-Badajoz), EX-A1 hacia Portugal y modernizaciones de firme y seguridad en varias EX. El MSU propone estas como prioritarias para el norte, integrándolas en la red autonómica.

Se alinean con experiencias exitosas en Galicia y Castilla y León, donde mejoras de carreteras secundarias han reducido el aislamiento rural y reactivado economías locales. En el contexto extremeño (mayor dispersión y distancias), complementan infraestructuras ya en marcha como la A-58, la electrificación del AVE Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz y colaboraciones público-privadas sin peajes, formando una malla multimodal que equilibra el territorio frente a modelos más radiales de otras regiones.

Carlos Gil

Las empresas locales, junto a ayuntamientos y asociaciones vecinales, participan activamente en consultas del MSU para definir prioridades y adaptar trazados a necesidades reales del territorio (evitando errores pasados en suelos privados o sensibles). En la ejecución, las licitaciones públicas priorizarán sinergias locales, beneficiando a constructoras y proveedores extremeños en fases hasta 2030.

¿Cómo se garantizará la sostenibilidad medioambiental en la construcción de nuevas carreteras?

Se aplicarán controles estrictos en zonas Red Natura 2000 (abundantes en la provincia), supervisión de la Confederación Hidrográfica del Tajo para impactos en cauces y un enfoque participativo para minimizar afecciones a propiedad y paisaje. Los proyectos seguirán la normativa española (Estudios de Impacto Ambiental) y el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible (PEMS), priorizando eficiencia energética, materiales reciclados donde posible y compatibilidad con el desarrollo económico y social. Las vías rápidas se presentan como “necesarias pero no suficientes”, integradas en una estrategia más amplia de movilidad baja en emisiones.

¿Qué pueden esperar los pequeños empresarios de la mejora en la red viaria?

Menores costes y plazos en el transporte de productos agroganaderos, mayor competitividad logística y atracción de actividad a polígonos y empresas locales. La mejora de accesos facilitará la llegada de clientes y turistas, impulsando sectores como la agroalimentaria y el turismo rural, y convirtiendo la distancia geográfica en una oportunidad de desarrollo.

¿Cómo se integrarán estas nuevas vías con el transporte ferroviario existente en la región?

De forma complementaria y multimodal. La EX-208 conectará directamente con la futura estación de Alta Velocidad Plasencia Norte, facilitando transbordos. El conjunto reforzará la red existente (AVE electrificada Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz) y el transporte público, permitiendo combinar coche y tren para viajes más sostenibles y eficientes.

La financiación se basaría en fondos europeos de cohesión territorial, aportaciones del Estado y la Junta, con posible colaboración de diputaciones. El MSU urge licitar ya los estudios técnicos para avanzar hacia 2030. Esta propuesta reabre el debate sobre las carreteras como palanca clave para una Extremadura más conectada, competitiva y viva.