La inauguración del Monumento al Cofrade en Cáceres: un hito en la historia de la Semana Santa

Ya en la década de los años ochenta cuando comenzamos la firme tarea de reforzar nuestra Semana Santa y recuperar algunas de las cofradías olvidada del paso del tiempo, también nos marcamos otros variados proyectos como la creación de alguna exposición permanente de nuestras cofradías penitenciales, pero sobre todo la creación de un monumento público, en homenaje justo a todos aquellos cofrades que nos precedieron a lo largo de la historia y que consiguieron que en este siglo disfrutásemos de las procesiones.

Con este espíritu fuimos dando aquellos primeros pasos, con la fuerza de nuestra juventud y la decisión unánime de que todo podía conseguirse con esfuerzo y el respaldo de las autoridades civiles y religiosas del momento. Así después de estudiar bien los detalles y las particularidades del mismo, decidimos proponer a nuestro Cabildo o directiva de la Hermandad del Cristo Negro, a principios del mes de marzo del año 1999, iniciar los trámites de para la construcción del denominado Monumento Cofrade en Cáceres, al igual que existía en otras ciudades de nuestra geografía española. Un ambicioso proyecto en el que deberían de implicarse diferentes instituciones y cuantas personas lo deseasen.

Primeros contactos

De esta manera en el mes de septiembre de ese mismo año, comenzamos a realizar diferentes contactos con las instituciones, organismos y asociaciones de nuestra ciudad, dado que desconocíamos detalladamente el importe del que estaríamos hablando, explicando en un dosier los motivos que nos llevan a iniciar la realización de dicho monumento. De esta manera mantenemos varias reuniones con el Obispado, el Cabildo de la Diócesis, Diputación Provincial, Excmo. Ayuntamiento, Caja Extremadura y Caja Duero, mientras que, por el contrario, Caja Badajoz y Caja Sur ni se molestan en contestar a nuestra petición de realizar una posible entrevista para explicarles nuestra idea.

Por el contrario, los medios de comunicación locales, desde el primer momento se prestan a colaborar estrechamente con nuestra cofradía en tarea tan ambiciosa para la ciudad.

El primer boceto de lo que pretendemos, lo realiza el cofrade y directivo de entonces de nuestra hermandad, Antonio R. Ramos Lillo, tratándose de un cofrade con capa y capuchón colocado a pie de calle, la altura del mismo sería de 175 cm, a los que habría que sumar otros 60 centímetros del capuchón. Y el importe total podría ascender fácilmente a los cuatro millones de pesetas (27.045 euros), ya colocado en su lugar de exposición y disfrute. Espacio que aún no estaba muy claro, pues se barajaban varios posibles espacios en la plaza de San Juan y alrededores. Se estimaba que el artista necesitaría entre seis y ocho meses para su realización.

Proyecto inicial

Todo esto era el proyecto inicial con el que nos presentamos a cuantas instituciones quisieron recibirnos. De esta manera a principios del año 2000 mantuvimos dos reuniones con el alcalde, José María Saponi Mendo, y con el concejal, José Diego Santos, para concretar el lugar exacto de la colocación de nuestro monumento, así como sus características. Al mismo tiempo se nos informa las trabas que para este proyecto nos está poniendo un miento del obispado, por considerar que estamos haciendo una tarea que no nos corresponde a nosotros. Entendiendo erróneamente que queríamos levantar un monumento para reconocimiento a una parte de la Semana Santa.

El 4 de enero de 2001, por parte del ayuntamiento se nos comunica que se ha decidido que sea la Caja de Extremadura quién corra con todos los gastos del monumento, tanto de la realización del mismo como de una peana de granito, y la propia colocación.

El 5 de enero nos reunimos personalmente, así como el autor del proyecto en el ayuntamiento con el concejal de Cultura, además del arquitecto municipal, en esta nueva ocasión es estudiar y decidir el lugar exacto de ubicación. Quedando decidido por todos los presentes, que el más apropiado es el que hoy ocupa dicho monumento. Nuevamente, se nos comunican los inconvenientes que continúa poniendo ese miembro del obispado, en relación a nuestra tarea desinteresada.

Hermandad

La propuesta que realiza esta hermandad de manera oficial al ayuntamiento para la realización de mencionado, es que sea realizado por el conocido escultor local Isidro Silos, pero ante la imposibilidad de poder hacerlo, dado que van pasando los meses, el propio concejal de cultura recurre a un paisano suyo natural de Zamora, Antonio Pedrero Yéboles, quién ha realizado numerosas esculturas por el estilo en su tierra y otros lugares de España.

Transcurridos varios meses, en los que no tenemos ninguna noticia al respecto, el nuevo escultor presenta en el ayuntamiento y ante Caja Extremadura, su boceto de mencionado trabajo. Proyecto que nada tiene que ver con la propuesta inicial presentada por nosotros en el año 1999. Para ello el artista solicita al propio ayuntamiento, videos y revistas de como son y procesionan las cofradías cacereñas, para conocer las características de las mismas. A nosotros se nos llega a pedir incluso una túnica.

Así inesperadamente queda modificado totalmente nuestro proyecto inicial, que en su día presentamos al Ayuntamiento, aunque lo realmente importante para esta cofradía penitencial era que dicho Monumento a los Cofrades se convirtiese en una realidad, en recuerdo sincero de todos aquellos de miles de cofrades que han contribuido con su esfuerzo al esplendor de nuestra Semana Santa Cacereña.

Tras los contratiempos...

Después de tantos contratiempos ajenos a los propios cofrades, pero siempre con el apoyo y respaldo de nuestro alcalde, José María Saponi Mendo y demás autoridades municipales, junto con la Caja de Extremadura, llega el momento esperado.

El 22 de marzo del año 2002, Viernes de Dolores, a las 13 horas es inaugurada la magnífica escultura que conocemos como Monumento al Cofrade. Políticos, cofrades, quién esto escribe y público en general nos concentramos junto al autor de tan magnifica obra junto a la fachada principal de la Iglesia de San Juan Bautista, en un día bonito y lleno de ilusión. La sorpresa es que la escultura que se presenta públicamente después de descubrirlo con la bandera española, es la imagen de dos cofrades uno con túnica y capuchón portando una cruz de guía, el otro con el hábito de la hermandad del Cristo Negro, y llevando una esquila. Y en lo alto de la cruz los tres clavos de la Pasión, el símbolo silencioso a la existencia de la Comisión Pro Semana Santa Cacereña. El escultor nos manifiesta abiertamente que desde su punto de vista esta es la verdadera escena de la nuestra representación de la Pasión. El 7 de abril del 2009, la Asociación Filatélica y Numismática Cacereña, presenta el primer sello realizado sobre nuestro monumento. A partir de ese momento este monumento aparecerá reproducido en artículos, revistas y videos y se divulga por toda España.

Sencillos homenajes

En los siguientes años algunas cofradías realizamos sencillos homenajes en dicho lugar, en recuerdo a aquellos que vistieron alguna túnica para escoltar penitencialmente a cualquiera de nuestras imágenes sagradas. Justo recuerdo histórico. Ya han transcurrido veinticuatro años desde su inauguración y nuestro querido Monumento sigo siendo atracción de cofrades y visitantes. Sin duda una atracción mas de la ciudad donde cada día se paran numerosas personas para fotografiarse.