La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres

El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha sacado a licitación las obras de consolidación, restauración y puesta en valor del Castillo de los Herrera, con un presupuesto base de 512.785,5 euros IVA incluido y un valor estimado de 423.789,67 euros. El contrato, tramitado por procedimiento abierto simplificado, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y fija un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación afecta a un inmueble catalogado dentro del código CPV de edificios de interés histórico o arquitectónico y se enmarca en el proyecto redactado por el arquitecto Pablo Terrón Macías. El pliego técnico concreta que las obras persiguen la limpieza, recuperación, pavimentación, consolidación, protección, iluminación y mejora de la accesibilidad del castillo.

Trabajos

Entre los trabajos previstos figuran la recuperación y acopio de mampostería para su reutilización, la retirada manual de nidos de cigüeña, la toma de muestras de morteros, el desbroce general de la vegetación y distintos estudios arqueológicos, incluida la vigilancia durante los movimientos de tierra. También se contemplan movimientos de tierra para nivelación y pavimentación, la retirada de flora parasitaria en muros y cubos, la limpieza de superficies y el tratamiento puntual con fungicida.

Ruta 'sabor con historia' en la huerta frente al Castillo de los Herrera. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

El proyecto incorpora además la consolidación general de la muralla y de los cubos, el cosido de grietas, la protección de coronaciones con mortero de cal hidráulica, el relleno de oquedades con piedra recuperada y la reparación de juntas de mampostería con mortero de cal. A ello se suma la reposición y consolidación de lienzos, la adecuación del camino de acceso peatonal y la pavimentación del interior del recinto.

Escaleras metálicas

La intervención también prevé la instalación de escaleras metálicas para acceder al adarve superior, una barandilla perimetral en la zona accesible, la sustitución de la puerta de acceso por una nueva de tipo tramex y la dotación de suministro eléctrico e iluminación exterior e interior.

Las obras deberán compatibilizarse con el tránsito peatonal en el entorno y la empresa asumirá la señalización, vallado, desvíos, instalaciones provisionales y medidas de seguridad necesarias. El pliego fija, además, que el itinerario peatonal provisional deberá garantizar un paso libre de obstáculos de al menos 1,80 metros, salvo que la anchura de la acera sea inferior. La licitación publicada por el ayuntamiento señala asimismo que no existe financiación con fondos de la Unión Europea.

Historia

La construcción del Castillo de los Herrera se llevó a cabo en su totalidad entre 1439 y 1483. Aunque su vida útil como fortaleza fue "breve", puesto que en el siglo XVI comenzó su "progresivo abandono", ya que los señores poseían un palacio en la misma población.

A lo largo de los siglos siguientes continuó su desmantelamiento y se convirtió en cementerio local desde 1843 hasta 1889, momento en el que adquirió el aspecto "diáfano que presenta hoy", apuntan en un informe de la Junta de Extremadura. Además, desde finales del siglo XX, el castillo ha sufrido la construcción de varias edificaciones en su entorno.

Construcción

El informe del Servicio de Protección de Patrimonio Cultural de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la consejería de Cultura recoge que el castillo está construido con mampostería, lajas de pizarra y sillería. Su recinto presenta un cuerpo principal de forma rectangular, donde se encuentra su única puerta. El espacio principal está rodeado por una liza y una barbacana con varios torreones conservados. Se cree que alrededor de toda la barbacana hubo un foso.

Del mismo modo, se expone que, los estudios llevados a cabo, la barbacana debió de poseer ocho torreones, tres situados en sus flancos delantero y trasero, de los cuales estarían en las esquinas y dos en la zona central de los flancos norte y sur, aunque solo quedaría rastro de uno de ellos en la zona norte.

Accesos independientes

Todos ellos disponían de accesos independientes y tendrían plantas circulares o semicirculares, excepto el torreón central del flanco sur, que sería de planta cuadrada. En cuanto a la barbacana, la mayor parte de esta ha desaparecido o no es visible actualmente.

Por último, el informe recoge también que el castillo se asienta sobre una especie de zócalo artificial, "perfectamente definido" en sus lados sur y oeste, así como "parcialmente" en la zona norte y que los bordes de este zócalo en sus lados sur y oeste coinciden con el trazado de un acueducto que llevaría sus aguas hasta el vecino convento franciscano.