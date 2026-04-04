Dos libros y un método propio: Beatriz Quintero comparte su experiencia para ayudar a otros emprendedores a no rendirse

Beatriz Quintero, natural de Cáceres, emprendió en 2012 una nueva etapa vital al trasladarse a Valencia con el objetivo de seguir formándose como veterinaria junto a expertos del sector. Fue allí donde no solo consolidó su carrera profesional, sino también su vida personal, al conocer a su marido, con quien llegó a fundar tres clínicas veterinarias. Tras vender estos negocios en 2021, aunque continuó vinculada laboralmente a ellos, nunca abandonó su deseo de regresar a su ciudad natal. Ese anhelo se materializó en 2024, cuando volvió a Cáceres junto a su familia. En esta nueva etapa, su trayectoria dio un giro, alejándose parcialmente del ámbito animal para especializarse como mentora de empresarios.

Formación, aprendizaje y éxito inesperado

"Por pura necesidad, monté un negocio sin tener conocimientos previos de gestión empresarial. Pronto me di cuenta de que existían muchas herramientas fundamentales que nadie nos había enseñado, así que decidí formarme en todo lo relacionado con el mundo del negocio: gestión de empresas, liderazgo de equipos, comunicación con clientes y marketing, entre otros aspectos. A medida que iba aprendiendo, comencé a compartir estos conocimientos a través de mis redes sociales, consciente de que podían ser de gran ayuda para otras personas en mi misma situación. Fue entonces cuando empezaron a contactarme para que las acompañara como coach en sus propios proyectos. Así, algo que en ningún momento nació con la intención de convertirse en un negocio, terminó transformándose en una actividad rentable que, además, permite ayudar a muchísimas personas, lo que me hace sentir profundamente satisfecha".

Transformando empresas consolidadas

Por otro lado, la experta señala que trabaja con mayor frecuencia con empresas consolidadas que con emprendedores que están comenzando. En particular, acompaña a negocios con trayectorias de 15, 20 o incluso 25 años, cuyos responsables han llegado a un punto en el que reconocen que no pueden continuar del mismo modo. Es entonces cuando inicia con ellos un proceso de trabajo conjunto orientado al cambio y la mejora. "Les enseño a definir sus horarios, a aprender a decir no cuando hace falta, a comunicarse de manera efectiva con su equipo y a transmitir con claridad a los clientes lo que realmente quieren ofrecer".

Liderazgo y confianza

En cuanto a las demandas más frecuentes de las empresas, Quintero explica que, al principio, muchas buscan disponer de más tiempo para sí mismas y aumentar la rentabilidad. Sin embargo, en el fondo, todas acaban abordando cuestiones relacionadas con la comunicación con sus equipos, el establecimiento de normas y la forma de transmitirlas para que se cumplan, elementos esenciales para sostenerse en los momentos difíciles del negocio. Ella las acompaña en estas etapas complicadas, pero, sobre todo, las ayuda a enfocarse en lo que realmente desean hacer y a recuperar la confianza en sí mismas.

Dos libros publicados

Por último, Quintero ha publicado dos libros, el primero narra su trayectoria emprendedora en el mundo de las clínicas veterinarias, y el segundo presenta su propio método, el mismo que aplica al trabajar con sus clientas. "Me han escrito muchas personas contándome que, gracias a mi libro, no han tirado la toalla con sus negocios. Es una sensación increíble saber que lo que he compartido realmente ha marcado la diferencia en la vida de otros".