Semana Santa 2026
De la Mejostilla a San Juan: recorrido, zonas con ambiente y puntos útiles para seguir la procesión de la Victoria en Cáceres
Con más de cuatro horas de duración, el cortejo atravesará lugares emblemáticos de la ciudad, como el puente de la Mejostilla y la residencia de mayores de la avenida Héroes de Baler
La Cofradía realizará una parada especial ante la iglesia de San Blas, donde se encuentra por primera vez la imagen de Jesús Condenado de la Hermandad Universitaria
La procesión de la Victoria se ha consolidado en pocos años como una de las citas con más personalidad del Sábado Santo cacereño. No solo por la juventud de la cofradía, sino también por un itinerario muy reconocible que conecta el barrio de Mejostilla con el centro histórico y convierte la salida en una especie de ascenso simbólico del barrio al corazón monumental de la ciudad. La Cofradía Dominicana del Santísimo Cristo de la Victoria, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Juan Macías partirá a las 17.00 horas de este sábado desde la parroquia de San Juan Macías y concluirá su recorrido en el Palacio ACISJF, junto a la plaza de San Juan.
Fundada en 2009, la hermandad es una de las más jóvenes de Cáceres, aunque la imagen del Cristo de la Victoria es anterior y data de 2007, coincidiendo con la finalización del templo del barrio. La talla representa a Cristo triunfante sobre la muerte, con sus llagas visibles, de pie junto a la cruz y pisando una calavera y una serpiente como símbolos del mal y de la muerte. Junto a ella desfila Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, incorporada años después y muy vinculada a la tradición dominica que define el perfil espiritual de la cofradía.
Recorrido
La procesión recorrerá Ana Mariscal, puente de la Mejostilla, Bartolomé José Gallardo, Julián Perate Barroeta, Arsenio Gallego, avenida Héroes de Baler, Lope de Vega, San Blas, Peñas, plaza de la Audiencia, Muñoz Chaves, plaza del Duque, Gabriel y Galán, plaza Mayor, Gran Vía y plaza de San Juan. Es uno de los itinerarios más largos de cuantos se celebran en la ciudad (más de cuatro horas de duración) y tiene además la particularidad de no terminar en el mismo punto en el que comienza. Esa distancia explica también algunas de sus singularidades: en la primera parte del recorrido, hasta San Blas, los pasos avanzan sobre ruedas para aliviar la exigencia física de los portadores.
Puntos destacados
Más allá de la longitud, la procesión deja varios momentos especialmente reconocibles para la ciudadanía. Uno de ellos es el paso por el puente de la Mejostilla que cruza la Ronda Norte, una imagen poco habitual dentro de la Semana Santa cacereña y que marca visualmente el inicio de la subida hacia el centro.
Otro de los instantes más emotivos vuelve a ser la parada en la residencia de mayores de la avenida Héroes de Baler, un gesto que la cofradía mantiene como una de sus tradiciones más sentidas.
Este año, además, la cofradía realizará una parada especial ante la parroquia de San Blas, en la que se encuentra por primera vez la imagen de Jesús Condenado de la Hermandad Universitaria, corporación con la que mantiene un hermanamiento.
Dónde verla
Para quienes quieran verla a pie de calle, hay varios puntos especialmente recomendables. La salida en la Mejostilla permite contemplarla con más amplitud y seguir el ambiente de barrio que acompaña al cortejo en sus primeros metros, mientras que el paso por San Blas es otro de los lugares interesantes porque marca la transición entre las avenidas abiertas y la entrada paulatina en el casco histórico. El tramo final, entre plaza Mayor, Gran Vía y San Juan, es seguramente el más práctico para quienes busquen combinar procesión, ambiente y servicios.
Alojamiento práctico
Ahí entra también la parte más útil para visitantes y vecinos que quieran organizar la tarde y disfrutar de la procesión sin alejarse del ambiente hostelero del centro. La plaza de San Juan, donde termina el recorrido, concentra varias de las opciones más cómodas para esperar la recogida o tomar algo antes del cierre del cortejo.
Por su parte, la plaza Mayor, por donde también discurre la procesión, vuelve a ser otro de los enclaves con más terrazas, bares y movimiento de público durante la jornada.
Alojarse junto al recorrido
En cuanto al alojamiento, el eje comprendido entre la plaza Mayor, San Juan y el entorno monumental vuelve a ser el más práctico para pasar el fin de semana y vivir el Sábado Santo a pie. Alojarse en esa zona permite enlazar distintos puntos del recorrido y moverse después por las principales calles históricas sin necesidad de transporte. Esa cercanía resulta especialmente útil en una tarde para la que se espera una gran afluencia de público.
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