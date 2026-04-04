El plan del autobús urbano de Cáceres no incluirá carriles bus ni prioridad semafórica en sus avenidas principales

El futuro plan del autobús urbano de Cáceres ha cerrado otra de las cuestiones que habían aparecido en el debate ciudadano sobre la reorganización del servicio: la creación de carriles reservados para autobuses y la implantación de prioridad semafórica. Tras estudiar ambas posibilidades, la propuesta preliminar elaborada para el nuevo contrato ha descartado las dos medidas, pese a que figuraban entre las solicitudes planteadas por la ciudadanía en el marco de la Mesa del Transporte.

El documento recoge que, entre las propuestas trasladadas por asociaciones vecinales y grupos políticos, se había planteado la posibilidad de habilitar un carril de uso exclusivo para el autobús en cuatro ejes concretos de la ciudad: la avenida de España, la avenida Clara Campoamor, la avenida Hernán Cortés y la avenida Virgen de Guadalupe. El equipo redactor ha señalado que esa opción ha requerido "un análisis cuidadoso" por las consecuencias que podría acarrear sobre el tráfico general. Entre ellas, cita un aumento de la congestión en los carriles restantes, restricciones en giros y accesos, eliminación de plazas de aparcamiento e impacto en la circulación de vehículos de emergencia y residentes.

Condiciones

La conclusión final del informe ha sido que ninguna de esas avenidas reúne las condiciones adecuadas para implantar un carril bus con garantías. En el caso de Hernán Cortés, el argumento principal ha sido que el autobús ya circula por esa vía a unos 25 kilómetros por hora, una velocidad que, según el documento, no justificaría una actuación de este tipo. En la avenida de España, el plan ha incidido en que el tramo con peores velocidades cuenta con un solo carril de circulación y, además, forma parte de una zona semipeatonal, por lo que la solución que se ha considerado más favorable no pasa por reservar espacio al autobús, sino por modificar el itinerario para evitar ese paso y reforzar el uso peatonal del entorno.

En cuanto a Clara Campoamor y Virgen de Guadalupe, el estudio sí ha admitido que las líneas que circulan por esas avenidas registran velocidades medias de entre 11 y 12 kilómetros por hora, un dato que, en principio, podría abrir la puerta a medidas de priorización. Sin embargo, el propio plan ha descartado esa posibilidad porque ambas vías no disponen de tres carriles por sentido en toda su longitud. A juicio de los redactores, esa limitación impide implantar un tramo suficientemente largo y continuo como para que el carril reservado produzca efectos reales en el transporte público.

Modelización del plan

Ese razonamiento ya aparecía avanzado en la fase de modelización del plan, donde el estudio técnico había fijado los criterios con los que debía analizarse una plataforma reservada. El documento explicaba que los carriles bus pueden ser eficaces en vías con niveles altos de congestión y demoras frecuentes, pero advertía de que su implantación solo resulta aconsejable cuando el volumen de pasajeros transportados justifica la reserva de espacio y cuando la calzada cuenta, como criterio general, con al menos tres carriles por sentido. También advertía de que los tramos cortos o sin continuidad pueden generar más perjuicios que beneficios, al restar capacidad al tráfico general sin aportar mejoras apreciables al autobús.

En paralelo al debate sobre los carriles exclusivos, el plan también ha abordado la posibilidad de introducir prioridad semafórica para autobuses, una medida que había sido analizada como alternativa tecnológica menos invasiva. En la fase previa del estudio, los técnicos llegaron a señalar que, dadas las características morfológicas y de trama urbana de Cáceres, este sistema podía resultar más viable y eficaz que los carriles reservados. La prioridad semafórica consiste en modificar los ciclos de los semáforos para favorecer el paso de los autobuses en cruces e intersecciones, reduciendo tiempos de espera, consumo energético y retrasos. Incluso se llegó a describir un posible proceso de implantación por fases, con selección de intersecciones conflictivas, pruebas piloto y posterior ampliación.

Futuro contrato

Pero la propuesta preliminar que ahora sirve de base para el futuro contrato ha acabado frenando también esa opción. El documento reconoce que la prioridad semafórica permitiría reducir tiempos de viaje, mejorar la regularidad de las líneas y hacer el servicio más atractivo frente al vehículo privado, en línea con los objetivos de movilidad sostenible. Pese a ello, concluye que se trata de un sistema que suele aplicarse en ciudades de mayor tamaño y con problemas de congestión más graves que los de Cáceres, por lo que no se considera necesaria ninguna actuación en este sentido.

La decisión no aparece aislada dentro del plan, sino ligada a la visión general que maneja el estudio sobre la ciudad. El informe describe Cáceres como un municipio de estructura dispersa, con fuerte dependencia del coche y sin una percepción especialmente intensa de los problemas de circulación. Sobre esa base, la estrategia que se perfila no pasa por grandes intervenciones de prioridad física para el autobús, sino por retoques de recorrido, nuevas paradas, refuerzos puntuales y una reordenación de líneas orientada a mejorar coberturas y tiempos de acceso a determinados barrios y equipamientos.

Cambios concretos

De hecho, una parte de esa filosofía ya se traduce en cambios concretos en los escenarios medio y optimista. El plan ha apostado por desviar líneas de las calles San Antón y Parras para reforzar su carácter semipeatonal y evitar que el autobús atraviese zonas donde el espacio disponible es más limitado. En ese contexto, la avenida de España deja de verse como una candidata a ganar un carril exclusivo y pasa a interpretarse como un entorno donde conviene reducir el paso de vehículos y adaptar mejor los itinerarios.

El resultado es que una de las demandas más visibles del debate ciudadano ha quedado fuera del diseño final. Cáceres no tendrá, al menos en esta propuesta de partida, ni carriles bus en sus principales avenidas ni un sistema de semáforos adaptado para dar preferencia al transporte urbano. El plan ha optado por una solución más conservadora: reorganizar la red y corregir puntos concretos, pero sin alterar de forma profunda el reparto del espacio viario ni el funcionamiento del tráfico en la ciudad.