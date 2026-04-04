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Planes culturales en Cáceres: Qi Gong, Fantasy House y Orquesta de Extremadura

La ciudad ofrece actividades para todos los gustos: bienestar y movimiento consciente con Qi Gong, entretenimiento familiar con el 'Show de la Fantasy House' y música sinfónica de calidad con la Orquesta de Extremadura

Qi Gong, práctica milenaria China.

Qi Gong, práctica milenaria China. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Propuestas diversas en la ciudad.

Descubre los beneficios del Qi Gong

El próximo 7 de abril, la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres acoge una sesión abierta de Qi Gong, impartida por Agustín Melchor, para cuidar el cuerpo y la mente a través del movimiento consciente. La actividad se desarrollará a las 18.00 en la Sala de Audiovisuales y está abierta a todo el público, sin necesidad de experiencia previa.

El Qi Gong, disciplina milenaria de origen chino vinculada a la Medicina Tradicional China, combina respiración, concentración y movimientos suaves para mejorar el equilibrio físico y emocional, favorecer la circulación de la energía y reducir el estrés. Los participantes podrán disfrutar de ejercicios accesibles en un formato cercano que invita a reconectar con su propio ritmo interior y experimentar los beneficios de esta práctica en grupo.

El Show de la Fantasy House llega a la ciudad

El próximo 25 de abril, el Palacio de Congresos de Cáceres acogerá El Show de la Fantasy House, un espectáculo en vivo del TEAM FANTASY, formado por los populares youtubers Animalize21, AlesGF y PabletePablitor, junto a sus icónicos personajes como El Rulas, El Ruso y Pablete. La función, que dará comienzo a las 19.00, ofrece una experiencia interactiva donde padres e hijos podrán disfrutar de comedia, canciones y juegos en equipo, sumergiéndose por completo en el universo de estos creadores tan queridos por su público juvenil.

Noticias relacionadas y más

La Orquesta de Extremadura ofrece un concierto en Cáceres

El próximo 16 de abril, la Orquesta de Extremadura se presentará en el Palacio de Congresos de Cáceres a las 20.00 horas, ofreciendo un espectáculo musical que promete emocionar al público de todas las edades. Fundada en 1988, la Orquesta de Extremadura se ha consolidado como una de las principales formaciones sinfónicas de la región, destacando por su versatilidad y compromiso con la difusión de la música clásica y contemporánea. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con solistas nacionales e internacionales y ha participado en numerosos festivales, consolidándose como un referente cultural en Extremadura. Este concierto en Cáceres permitirá a los asistentes disfrutar de la riqueza sonora y la excelencia interpretativa de sus músicos en un entorno único.

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