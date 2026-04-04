El retrato más antiguo de la 'Reina castiza' se exhibe en Cáceres

La Fundación Tatiana exhibe en su sede de Cáceres (en el Palacio de los Golfines de Abajo) una exposición que da a conocer una colección inédita de dibujos históricos del siglo XIX; casi 80 piezas conservadas por la familia de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, fruto del interés coleccionista de su antepasado Narciso de Salabert y Pinedo (1830-1885).

Piezas llamativas

Los dibujos incluyen obras de maestros italianos, ingleses y franceses que trabajaron durante el primer tercio del siglo XIX, así como ejemplos del barroco. La selección realizada por la comisaria Anna Reuter refleja la variedad de técnicas y estilos presentes en la colección.

Entre las piezas más llamativas se encuentran un diseño de la antigua Puerta de Alcalá de Madrid y el primer retrato conocido de Isabel II como reina de España. Estas obras aportan información valiosa sobre la historia artística y social del país en esa época.

La colección también revela los gustos y aficiones del coleccionista, centrados en vistas, marinas y naufragios, así como en el mundo animal, escenas de batalla y de género. Asimismo, muestran un marcado interés por el costumbrismo y la caricatura, reflejando la sensibilidad artística de la época.

La exposición se celebra en la sede de la Fundación Tatiana, ubicada en el Palacio de los Golfines de Abajo, en pleno casco histórico de Cáceres, y la entrada es libre hasta completar aforo. Los visitantes pueden disfrutar de visitas comentadas todos los viernes por la tarde.

Con esta muestra, la Fundación Tatiana cumple su objetivo de poner en valor un patrimonio desconocido hasta ahora, ofreciendo a investigadores y público general la posibilidad de acercarse a un legado artístico que hasta hoy permanecía en gran medida oculto.