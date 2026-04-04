Taller de arte para niños en Cáceres: crea con Thomas Hirschhorn en la Fundación Helga de Alvear

Opciones para todos los públicos en la ciudad.

Taller creativo para niños en la Fundación Helga de Alvear: 'Power Tools'

La Fundación Helga de Alvear acogerá este 4 de abril, de 12.00 a 13.30, el taller creativo Power Tools: Imaginar herramientas de poder, inspirado en la obra del artista suizo Thomas Hirschhorn. La actividad permitirá a los participantes, de entre 6 y 12 años, crear su propia instalación artística en la Sala de Educación del museo, siguiendo la filosofía del artista de usar materiales sencillos como cartón o cinta de embalaje para cuestionar la percepción del arte y del mundo que nos rodea.

El taller forma parte de la exposición 'My Atlas # Our Atlas', donde Hirschhorn combina obras singulares con instalaciones monumentales, explorando la complejidad del pensamiento crítico y la interacción entre arte y espectador. La inscripción se abrirá días antes del taller y el aforo está limitado a 12 participantes. Una oportunidad única para que los más jóvenes se acerquen al arte crítico y experimenten con la creación de herramientas imaginarias que transformen su entorno.

Construir y programar coches de carreras en Cáceres

El próximo lunes 6 de abril, AldeaLab Cáceres acoge los Arduino Days 2026, una actividad práctica y lúdica para jóvenes de 10 a 17 años. Durante el taller, los participantes podrán construir y programar su propio coche de carreras con Arduino y ponerlo a prueba en una pista diseñada para la ocasión. La sesión se desarrollará de 11.00 a 13.00 en el Edificio Embarcadero, y cubrirá desde el montaje básico del vehículo y sus componentes hasta la programación inicial en Arduino, finalizando con un mini-reto tipo carrera que fomentará el aprendizaje práctico. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa, con plazas limitadas. Una oportunidad ideal para acercar a los jóvenes al mundo de la robótica y la programación de forma divertida e interactiva.