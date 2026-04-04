Turista en Cáceres, tienes visita obligada: la Torre Mochada, un tesoro almohade del siglo XII

La calle Torremochada está cargada de historia e indefectiblemente unida a la Torre Mochada de la muralla de la ciudad, un elemento destacado de la arquitectura militar en el Cáceres Histórico. Es una torre de estilo almohade que fue edificada en el siglo XII, tiene planta octogonal y debe su nombre a la ausencia de almenas. Está situada en el lado sureste de la muralla defensiva de la ciudad, a los pies de la ermita de las Candelas.

Restaurada en los años 90, se encuentra muy cerca del Olivar de la Judería, jardín situado intramuros que invita a hacer un descanso en la visita a la Ciudad Monumental. Precisamente, el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Cáceres anuncio que está trabajando en un plan para poner en valor la Torremochada y hacerla visitable después de que días previos se denunciase un nuevo derrumbe. Esta idea está incluida en la hoja de ruta del equipo de gobierno, que está contemplada en los proyectos de patrimonio de la Agenda Urbana y de los Fondos Europeos del Plan de Actuación Integrado (PAI).

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, explicó entonces en la Comisión de Urbanismo y Patrimonio que la idea es "ensalzar nuestro patrimonio y abrirlo a todos los cacereños y visitantes que quieran aproximarse a la historia a través de las torres más representativas de Cáceres".

Torremochada fue restaurada durante las obras de la primera fase de la muralla, salvo el machón de tierra que la unía al antiguo paso albarrano, que se desprendió en abril del año pasado. Se trata de un elemento de adobe que cayó como consecuencia de absorber intensas lluvias, algo que ya sucedió en 2021.

Imprescindible

En estos dias de Semana Santa resultará imprescindible para el turista visitar esta calle y este entorno, a los pies de la plaza de Santa Clara y entroncada directamente con la muralla de la ciudad, una cerca militar de origen romano, ampliamente reconstruida durante la Reconquista, que se ubica en el casco antiguo de la capital. La muralla, que se conserva construida en casi todo su trazado, es conocida por marcar el límite exterior de la ciudad vieja de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad junto con la propia cerca en 1986, y separarla del circundante barrio de Extramuros.

Fue construida inicialmente para proteger la colonia romana de Norba Caesarina, pero se conservan pocos restos de aquella época. La mayor parte de la actual muralla fue construida por los almohades a finales del siglo XII y principios del siglo XIII. La pared está construida principalmente con mampostería y tapial. La anchura media del muro es de tres metros y en algunos tramos llega a superar una altura de diez metros.

Fotogalería | El paseo de Cáceres por la calle Torremochada / Miguel Ángel Muñoz

La muralla cacereña está declarada Bien de Interés Cultural desde 1930, siendo uno de los primeros monumentos nacionales declarados en Extremadura y dando origen a la declaración de Conjunto Histórico de gran parte del casco antiguo de la ciudad en 1949.

Recorrer la calle Torremochada, donde está una base auxiliar de limpieza viaria de Valoriza, es un gusto para los ojos, no solo para la mirada del turista, también para el propio cacereño que en cada paseo descubre un nuevo rincón, un nuevo motivo para estar enamorado de Cáceres. Un ejemplo está en el edificio de tres plantas del numero 6, las dos casas que le siguen, el edificio del número 7 o la llamada Casa Torremochada, que fue sede del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y que rehabilitó la Junta de Extremadura. Antes estuvo ocupado por la parroquia de San Mateo. Estratégicamente situado, el inmueble dispone de amplias dependencias y su entrada está situada en la plaza de Santa Clara. Ahora luce un cartel del Club de Productos Birding en Extremadura.

Otra de las casas seguramente más llamativas que aparece con un cartel antiguo de 'El Norte fundada en 1840', y tambié destaca la del número 5, que alberga un apartamento turístico, y la del número 11, dedicada a este mismo negocio, ahora en auge. Una escapada para no perdérsela.