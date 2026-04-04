La Virgen del Buen Fin cierra el Sábado Santo con un itinerario por los enclaves más monumentales de Cáceres

La Procesión del Buen Fin cerrará la tarde del Sábado Santo en Cáceres con un perfil muy distinto al de La Victoria, pero con un atractivo igualmente marcado para vecinos y visitantes. Si la primera conecta la Mejostilla con el centro de la ciudad, esta discurre de lleno por el casco histórico y concentra buena parte de su fuerza en el marco monumental que atraviesa desde la salida. El cortejo partirá a las 20.00 horas desde la concatedral de Santa María y concluirá en el Palacio Episcopal, con un itinerario que volverá a enlazar algunos de los escenarios más reconocibles del calendario cofrade cacereño.

La estación penitencial está organizada por la Excelentísima e Ilustre Cofradía-Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de las Batallas y María Santísima de los Dolores, una corporación con una trayectoria mucho más larga que otras hermandades recientes y con una identidad muy reconocible en la ciudad. En la procesión del Sábado Santo desfilará Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret, mientras que el acompañamiento musical correrá a cargo del grupo de tambores propios de la cofradía y de la Banda de Cornetas y Tambores 'Santísimo Cristo del Humilladero' de Cáceres. El hábito volverá a dejar una de las estampas más reconocibles del cortejo, con túnica roja, cíngulo amarillo y capa blanca entre los hermanos de escolta.

La imagen del Buen Fin está además muy vinculada a la evolución histórica de la propia hermandad. La cofradía original nació en 1951, en un contexto de posguerra, y con el tiempo quedó asociada en la memoria popular a la conocida como procesión de "los mutilaos", antes de su refundación en 1985. Ya en el caso concreto del Sábado Santo, la Virgen del Buen Fin y Nazaret ha terminado ocupando un lugar propio dentro del calendario cacereño como antesala de la Resurrección del domingo.

Itinerario

El itinerario oficial arrancará en la concatedral de Santa María y seguirá por plaza de Santa María, calle de la Estrella, adarves de la Estrella, de Santa Ana y del Padre Rosalío, Puerta de Mérida, plaza de Santa Clara, Soledad, Pizarro, Sergio Sánchez, plaza del Doctor Durán, corredera alta de San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, Arco de la Estrella, calle de la Estrella, plaza de Santa María y Palacio Episcopal.

Tramos clave

Entre los momentos más atractivos del recorrido está, en primer lugar, la salida desde la plaza de Santa María, uno de los espacios más monumentales de la ciudad y uno de los mejores para ver formarse el cortejo. A partir de ahí, el paso por los adarves de la Estrella, Santa Ana y Padre Rosalío refuerza ese aire recogido y pétreo tan característico de la Semana Santa cacereña. Más adelante, el tramo de corredera alta de San Juan, Gran Vía y plaza Mayor vuelve a abrir la procesión a un espacio más amplio y con mucho más público, antes del regreso por el Arco de la Estrella al corazón monumental. El recorrido oficial enlaza así algunos de los escenarios más simbólicos del casco histórico y del centro urbano.

Galería | Así es la Cofradía de las Batallas de Cáceres / Pablo Parra

A pie de calle

Para quienes quieran seguirla a pie de calle, la salida en Santa María es seguramente el punto más solemne y monumental. También los adarves ofrecen una imagen muy reconocible para quien busque una visión más recogida del desfile.

En cambio, quienes prefieran combinar procesión y ambiente encontrarán más comodidad en el tramo que discurre por corredera alta de San Juan, Gran Vía y plaza Mayor, dos de los espacios con más movimiento de público durante la tarde y la noche.

Terrazas y ambiente

En la parte final del recorrido se concentran también algunas de las zonas más cómodas para hacer una parada. La plaza Mayor reúne buena parte de la oferta hostelera del centro, mientras que en los alrededores de San Juan también hay locales en un ambiente muy animado y práctico para esperar el paso del cortejo o moverse después con facilidad.

Quienes prefieran un entorno más monumental y tranquilo encuentran además varias terrazas y espacios de hostelería en la Ciudad Monumental, a pocos minutos a pie de Santa María.

A un paso del cortejo

El entorno comprendido entre Santa María, Plaza Mayor, San Juan y el recinto monumental vuelve a perfilarse como la zona más práctica para alojarse y seguir el Sábado Santo a pie. Quedarse en ese eje permite enlazar con facilidad la salida, varios tramos del recorrido y la recogida, además de moverse por el casco histórico sin necesidad de transporte. En ese ámbito se concentran opciones como el Iberia Plaza Mayor, el Gran Hotel Don Manuel, el NH Palacio de Oquendo o el Parador de Cáceres, una ventaja añadida en una noche de gran afluencia en el centro.