El aeródromo de Cáceres, inminente un año después: 225.000 euros para dar «un paso firme»

Para quienes llevan décadas esperando a que Cáceres tenga un aeródromo, este año que ha pasado desde que se anunció que se crearía la infraestructura son, apenas, los últimos coletazos de una larga travesía para que la ciudad esté, al fin, conectada también por aire. El pasado 21 de marzo del año 2025, el alcalde, Rafa Mateos, anunció junto al consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, que ambas instituciones proyectaban un aeródromo al oeste del polígono de Capellanías y al norte de Malpartida, en el terreno conocido como Marradas de la Sociedad. También estuvieron presentes el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, y el director general de Movilidad, Cristóbal Maza.

Más de 365 días después, la Junta de Extremadura confirma que el trámite ya está en marcha y en su fase final para la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la licitación del proyecto de redacción de la infraestructura. Pese a que estaba inicialmente planteado para el segundo trimestre del año pasado, diversos trámites han ido retrasando este paso inicial. Se trata de un contrato de 225.000 euros que definen como «un paso firme para que el aeródromo de Cáceres empiece a ser una realidad».

Último paso restante

Solo queda pendiente un trámite, la fiscalización de intervención. Esto es el control previo de legalidad que realiza un interventor sobre los actos económicos de la Administración Pública, antes de que se aprueben. Su objetivo es verificar que los gastos, derechos o pagos se ajusten a la normativa vigente, asegurando la correcta gestión de los fondos públicos.

Carlos Gil

El aeródromo proyectado estará situado a ocho kilómetros de la ciudad de Cáceres y contará con 1,5 kilómetros de distancia con respecto al espacio natural protegido más cercano, lo que evitaría Declaraciones de Impacto Ambiental no favorables como ya ocurrió con la ubicación de Los Arenales en 2022, que colindaba con una Zona ZEPA. También está lo suficientemente lejos de la parte de especial conservación del embalse del Lancho. Se ha tomado la decisión de esperar a la Declaración de Impacto Ambiental favorable para la compra de los terrenos, evitando que ocurra lo mismo que el intento de Los Arenales, donde primero se adquirió la superficie y después se recibió la noticia ambiental negativa.

Para esto se usará

Estará destinado a la aviación privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y emergencias. Quedará excluido el uso comercial y el transporte de mercancías por el momento, ya que es un proyecto escalable y existe la posibilidad de ampliar su uso en un futuro si la ciudad lo requiere. En total, la ejecución tendría un coste de 5,1 millones y el plazo de ejecución previsto es de unos cuatro años. Contará con 50 hectáreas de superficie en suelo no urbanizable común (que se corresponde con un suelo rústico con menor protección).

El Periódico Extremadura

Tendrá cinco hangares pequeños para aeronaves particulares y dos de mayores dimensiones para mantenimiento y actividades aeronáuticas, además de una pista para veleros y zona de aeromodelismo. Por último, contará con viales de acceso, plataforma de estacionamiento de aeronaves, un edificio de usos comunes y un aparcamiento de 2.000 metros cuadrados. Además, dispondrá de acometidas de luz y agua. La pista principal asfaltada tendrá una longitud de 800 metros y un ancho de 18. La de veleros no estará asfaltada y contará con 805 metros de largo y 30 de ancho. La de aeromodelismo será la más corta (también dispondrá de una marquesina para público).

Criterios

El terreno se escogió por criterios aeronáuticos y medioambientales, orografía del terreno, ausencia de arbolado, facilidad de acceso, cercanía a la ciudad, uso del suelo, orientación favorable según los vientos dominantes, capacidad para acoger toda la infraestructura y que no hay obstáculos ni edificaciones que afecten.

El objetivo es desarrollar actividades de aviación que mejoren la conectividad de la ciudad y favorecer el desarrollo económico y social. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio de implantación que ha permitido seleccionar la ubicación más adecuada atendiendo a condicionantes geográficos, ambientales y de cercanía con el núcleo urbano.