Analistas auguran subidas de precios y aumento de la compraventa de pisos en Cáceres

El mercado inmobiliario de Cáceres mantiene una tendencia alcista en 2026, tanto en el segmento de venta como en el de alquiler, impulsado por la escasez de oferta, el aumento de la demanda y un contexto de tipos de interés más favorables.

Según los últimos datos de febrero de 2026, el precio medio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Cáceres se sitúa en torno a los 1.324 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 6%. En la capital, los precios son algo superiores, alcanzando aproximadamente 1.724 euros el metro cuadrado en algunos informes, aunque otras fuentes sitúan la media provincial entre 1.139 euros el metro cuadrado y 1.578 euros el metro cuadrado dependiendo del portal y el tipo de inmueble.

Una vivienda estándar de unos 80 metros cuadrados en Extremadura cuesta alrededor de 105.000 euros de media, lo que representa unos 7.248 euros más que hace un año. En la ciudad de Cáceres, los barrios más demandados como el Centro o Ruta de la Plata superan los 1.900-2.000 euros el metro cuadrado, mientras que zonas periféricas se mantienen más asequibles.

Los expertos prevén que los precios sigan subiendo de forma moderada a lo largo de 2026 (entre el 3% y el 6% adicional en el primer semestre), aunque a un ritmo más contenido que en 2025, donde el incremento regional superó el 13% en algunos casos.

Mercado del alquiler

El alquiler también registra subidas, aunque más moderadas. En la provincia de Cáceres, el precio medio se mueve entre 7,5 euros por metro cuadrado y 8,38 euros metro cuadrado al mes en los primeros meses de 2026, lo que supone un alquiler medio de unos 600-700 euros para un piso de 80 metros cuadrados. En la capital, se acerca a los 8 euros el metro cuadrado, con un valor medio de unos 766 euros mensuales para un inmueble típico.

Una noticia destacada es que Cáceres capital lideró en España el aumento de la oferta de alquiler permanente en 2025, con un crecimiento del 58% en los anuncios, según Idealista. Esto ha ayudado a aliviar ligeramente la presión, aunque los precios siguen al alza (alrededor del 7-8% interanual en Extremadura). El alquiler turístico también ha crecido de forma notable, concentrando gran parte de la oferta en la ciudad.

La rentabilidad bruta del alquiler en Cáceres se mantiene atractiva, rondando el 7% en muchos casos, lo que la convierte en una opción interesante para inversores.

Los factores que explican la evolución son la escasez de oferta, la demanda sostenida y el contexto regional: Extremadura sigue siendo una de las comunidades más asequibles de España, tanto para comprar como para alquilar, aunque los incrementos recientes han reducido esa ventaja.

Los analistas coinciden en que el mercado se mantendrá dinámico, con subidas de precios moderadas y un aumento de las compraventas. Y para los compradores, un consejo: actuar con rapidez en zonas consolidadas.