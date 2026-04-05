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Semana Santa 2026

Cáceres pone el broche final a su Semana Santa con un Encuentro multitudinario bajo el calor

El Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría han protagonizado este Domingo de Resurrección el acto central ante una plaza Mayor abarrotada, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el regreso de El Redoble

Según ha informado DYA Extremadura, un total de ocho personas han tenido que ser atendidas a lo largo de la mañana

Video | Cáceres pone el broche de oro a una Semana Santa inmejorable con la procesión del Encuentro

Video | Cáceres pone el broche de oro a una Semana Santa inmejorable con la procesión del Encuentro

Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Semana Santa cacereña ha puesto el broche final esta mañana de Domingo de Resurrección con un ambiente luminoso, festivo y multitudinario. Las calles de la ciudad se han llenado desde primera hora de vecinos y visitantes para asistir a la tradicional Procesión del Encuentro, uno de los momentos más simbólicos y esperados del calendario cofrade local.

Tal y como estaba previsto, la Cofradía de la Soledad, una de las más antiguas de la ciudad, ha iniciado el recorrido del Cristo Resucitado a las 11.45 horas desde San Mateo, mientras que la Virgen de la Alegría ha partido quince minutos después desde la ermita de la Soledad. Ambas imágenes han avanzado por itinerarios distintos hasta confluir en el corazón de la plaza Mayor de Cáceres, donde la muchedumbre esperaba para vivir el momento central de la jornada.

El Encuentro ha vuelto a celebrarse en el centro del recinto, como venía haciéndose de forma tradicional, después de que en 2025 se desplazara hasta la zona de las escalinatas del ayuntamiento. Ese regreso a su ubicación habitual ha recuperado una imagen más abierta y reconocible del momento central de la jornada, facilitando además la participación y la visibilidad de un público que ha abarrotado la plaza.

Fotogalería | La procesión del Encuentro de Cáceres, en imágenes

Fotogalería | La procesión del Encuentro de Cáceres, en imágenes

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Fotogalería | La procesión del Encuentro de Cáceres, en imágenes /

En torno a las 13.15 horas, tras la unión de ambas imágenes, la Banda de Cornetas y Tambores 'Santísimo Cristo del Humilladero' ha interpretado las primeras notas de El Redoble, himno oficial de la ciudad, devolviendo al acto uno de sus momentos más simbólicos después de la controversia generada el pasado año, cuando esta pieza fue suprimida del desfile. Junto a ella, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Misericordia ha completado un acompañamiento sonoro que ha reforzado el tono celebrativo de la procesión.

La procesión ha mantenido su carácter alegre también en lo visual, con el cortejo luciendo túnicas blancas, ribetes amarillos y fajines con cruz central, en contraste con la sobriedad predominante durante el resto de la semana.

Ocho asistencias sanitarias

La jornada ha estado además marcada por las altas temperaturas, especialmente intensas durante las horas centrales del día, lo que ha obligado al dispositivo sanitario a intervenir en varias ocasiones. Según ha informado DYA Extremadura, un total de ocho personas han tenido que ser atendidas a lo largo de la mañana en un operativo que ha contado con dos ambulancias de soporte vital avanzado y un vehículo de intervención rápida. Siete de esas asistencias han estado relacionadas con mareos y, entre los afectados, figuraban cuatro componentes de las bandas participantes. Todos ellos han recibido el alta en el mismo lugar.

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Con este acto multitudinario, la Semana Santa cacereña se ha despedido hasta el próximo año en una jornada marcada por el calor, la participación y el fervor popular, que ha vuelto a poner de relieve su arraigo en la ciudad y su capacidad de convocatoria.

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