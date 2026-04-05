El Encuentro pondrá el broche final a la Semana Santa de Cáceres en una mañana de calor y gran afluencia

Después de varios días de silencio, penitencia y recogimiento, la Semana Santa cacereña vivirá este Domingo de Resurrección su broche final con un tono muy distinto, en una mañana que congregará a numerosos vecinos y visitantes en las calles de la ciudad. El tradicional Encuentro, con el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría avanzando desde puntos distintos hasta reunirse en la plaza Mayor, volverá a dejar una de las estampas más simbólicas del calendario cofrade local.

La Cofradía de la Soledad, una de las más antiguas de Cáceres, partirá a las 11.45 horas desde San Mateo con el Cristo Resucitado, mientras que la Virgen lo hará quince minutos después, a las 12.00 horas, desde la ermita de la Soledad. Ambas imágenes recorrerán itinerarios distintos y confluirán en el centro de la plaza, en en un momento de gran carga popular y emocional.

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Itinerarios

El Cristo Resucitado avanzará por plaza de San Mateo, Ancha, adarves de la Puerta de Mérida, del Padre Rosalío, de Santa Ana y de la Estrella hasta la plaza Mayor. Por su parte, la Virgen de la Alegría recorrerá Soledad, Pizarro, Sergio Sánchez, plaza del Doctor Durán, corredera alta de San Juan, Gran Vía hasta llegar al mismo punto. Tras el esperado Encuentro, continuarán juntas por Pintores, plaza de San Juan, plaza del Doctor Durán, Sergio Sánchez, Pizarro y Soledad para acabar en la ermita de la Soledad, donde está prevista la llegada a las 14.30 horas.

Música y color

La procesión contará con el acompañamiento de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Misericordia y de la Banda de Cornetas y Tambores 'Santísimo Cristo del Humilladero' de Cáceres.

El cortejo dejará además una imagen muy característica, con túnica blanca, ribetes amarillos y fajín blanco con cruz central amarilla. Frente a los colores más sobrios de otras jornadas, la indumentaria volverá a subrayar el tono luminoso y celebrativo propio del Domingo de Resurrección.

El gran momento

El gran foco de la mañana volverá a estar en la plaza Mayor. Allí, acompañada por el tradicional Redoble, se vivirá la escena central de la jornada, muy reconocible por la respuesta que suele despertar entre los asistentes.

La principal novedad de este año afecta precisamente a ese punto. Después del cambio introducido en la pasada edición hacia la zona del ayuntamiento, la cofradía recuperará ahora el emplazamiento tradicional del Encuentro en el centro de la plaza, a la altura de las escaleras del Arco de la Estrella. El cambio responde a la voluntad de recuperar una visión más amplia y reconocible de este momento, uno de los de mayor tirón popular del calendario.

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A pie de calle

Para quienes quieran seguir la procesión a pie de calle, la salida del Cristo Resucitado en San Mateo ofrece uno de los marcos más solemnes de toda la mañana, con el paso abriéndose camino desde uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles de la ciudad. También el recorrido por los adarves permite contemplar el cortejo en un ambiente más recogido antes de su llegada a la plaza Mayor.

En el caso de la Virgen de la Alegría, el tramo comprendido entre Soledad, corredera alta de San Juan y Gran Vía vuelve a ser especialmente cómodo para quienes prefieran combinar procesión y ambiente de calle. En cualquier caso, el punto de mayor concentración de público volverá a estar en la plaza Mayor, donde se reunirá buena parte de los asistentes. Después, el regreso conjunto por Pintores y San Juan permitirá seguir la parte final del desfile en algunas de las zonas con más tránsito del centro.

Altas temperaturas

Además, en una mañana para la que se esperan altas temperaturas, se recomienda extremar la precaución durante el seguimiento de la procesión, especialmente en los puntos de mayor concentración de público y en las horas centrales del día, después de que durante el Sábado Santo se registraran varias asistencias por golpes de calor en la Procesión de la Victoria.