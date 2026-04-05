La guardería Geppetto y el convento de Las Claras: dos hitos en la Fuente Nueva de Cáceres

Aunque la zona monumental de Cáceres tiene raíces romanas (Norba Caesarina) y almohades, las calles de expansión como Fuente Nueva se desarrollaron posteriormente, cobrando importancia con el crecimiento de la ciudad extramuros. Su nombre sugiere la existencia antigua de una fuente, parte fundamental de la infraestructura hídrica de la ciudad para el consumo humano y de animales antes de la llegada del agua corriente a las viviendas. Históricamente, esta vía facilitaba el tránsito desde los barrios más antiguos hacia zonas de expansión. Su evolución refleja la transformación de Cáceres de una ciudad medieval a una urbe moderna. La calle ha funcionado tradicionalmente como zona de servicios y vivienda, caracterizada por un ambiente más residencial y cotidiano en comparación con la zona monumental, consolidándose durante los siglos XIX y XX.

Enlaza la vía desde la plaza de San Francisco con su emblemático puente hasta la calle Sierpes, pasando por Amor de Dios. Es un recorrido maravilloso, de bajada cuando baja la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad, hasta su santuario tras el Novenario, de subida si se quiere hacer piernas y ponerse en forma, y practicar el ascenso corriendo (solo para los runners más atrevidos). Visitar hoy Fuente Nueva es el ejemplo más evidente de que la restauración de vivienda es un valor al alza y, también, de que conservar el patrimonio y las fachadas y levantar por dentro viviendas actuales, modernas y accesibles es más que posible.

En Fuente Nueva está Drako's, que se dedica a la eliminación de grafitis y a la protección de fachadas, algo tan necesario en una ciudad donde abundan sin coto y a cascoporro las pinturas por edificios, puertas y garajes que no hacen más que ensuciar la belleza de esta joya patrimonial llamada Cáceres. La Fuente Nueva, actualmente desaparecida, se encontraba cerca del Puente de San Francisco. Los pilares de esa pasarela eran abrevaderos para los animales ya que estaba prohibido que éstos bebieran en las fuentes. Recibían el agua de la Fuente Nueva y fueron encañados en el siglo XV. El pilar más grande fue trasladado al Foro de los Balbos, entre las torres del Horno y de la Yerba, muy cerca del ayuntamiento.

Geppetto

En esta calle estuvo durante años Geppetto, la primera guarderia privada que se abrió en la ciudad a mediados de los 70. Estaba en el número 4 y su recambio fue Mastropiero, inicialmente de la familia Parodi y desde 2024 adquirido por un grupo de empresarios cacereños.

Fotogalería | La calle Fuente Nueva de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Antes de trasladarse de Madrid a Cáceres, Pilar Gil Arostegui trabajó en el hospital de La Paz y abrió en Coslada la primera guardería que llevó el nombre de Geppetto. En la calle Fuente Nueva alquiló la estupenda casa de dos plantas con un jardín que cuidaba el abuelo Vicente. Tenía aulas para preescolar, los niños aprendían a gatear sobre moqueta y disfrutaban de los cumpleaños en una galería por donde se colaba la luz de Camino Llano. Cada año atendían a una media de 40 niños y trabajaron auxiliares, una maestra y la cocinera. Había estancias para las cunas de bebés y otras donde aprendían a andar. La familia Gil estuvo al frente del centro hasta mediados de los 80.

Hoy, Mastropiero es un emblema del ocio de Caceres, con croquetas por 12 euros, tacos de carrilera ibérica por 12, patatas bravas por 11, lomo ibérico de bellota por 14, salmón con quinoa por 15, canelón de carne de ternera por 14 o torrija con crema de naranja por 6,60.

Fuente Nueva es también la calle que alberga la parte trasera del convento de Las Claras, y por donde se accede a su imponente patio. Fundado en el año 1614, se encuentra extramuros y habitado desde entonces por una comunidad de monjas Clarisas de la Orden de San Francisco, que siempre le lanzan pétalos a la patrona cuando esplendorosa desfila el primer domingo de mayo, Día de la Madre.

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Destaca en el edificio la portada manierista del siglo XVII presidida por una imagen de San Francisco en una hornacina. El interior del templo es muy amplio, de planta rectangular y una nave con dos coros, alto y bajo, para las monjas. Es imponente su gran retablo mayor de madera dorada que alberga imágenes de San Francisco y San Antonio y coronado en el ático un lienzo del Crucificado en el calvario. Son, además, famosas las labores de costura realizadas por estas monjas que ya forman parte de la itinerario de la memoria colectiva de Cáceres.