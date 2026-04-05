Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre

Después de más de veinte años trabajando en el comercio, Carmen Vinagre Polo sintió que había llegado el momento de dar un paso que llevaba tiempo rondándole por dentro. No fue una decisión repentina ni una ocurrencia de un día. Fue más bien la consecuencia de una trayectoria entera de cara al público, de mucho oficio aprendido sobre la marcha y de una idea persistente que había quedado guardada tras una experiencia anterior: montar algo suyo. Así ha nacido Más Que Dulce, un negocio en el que ha volcado experiencia, intuición comercial y una manera muy concreta de entender la atención al cliente.

Su historia laboral comenzó muy pronto. «Yo empecé con 16 años a trabajar», relata. Desde entonces, su camino profesional ha estado ligado casi siempre al mismo ámbito. Aunque sus estudios fueron «los básicos», Carmen explica que se ha ido formando a lo largo de los años con cursos y con la práctica diaria, siempre en torno al comercio. No habla desde la teoría, sino desde una experiencia acumulada en tiendas, supermercados y distintos negocios en los que fue aprendiendo el funcionamiento del sector desde dentro.

Recorrido

Ese recorrido le ha permitido pasar por etapas muy distintas. Ha trabajado en firmas de ropa, en un ‘compro oro’ de la avenida de Alemania que llegó a abrir ella misma y también en otros empleos alejados del comercio, aunque siempre ha acabado regresando a ese terreno en el que mejor se reconoce. «Siempre he estado en comercio», resume. Esa frase no suena a simple currículum, sino a una forma de estar en el trabajo y de relacionarse con la gente. Antes de abrir Más Que Dulce en la calle Las Águilas de Montesol, incluso había tenido una tienda de ropa infantil en La Mejostilla, una aventura que no pudo mantener por problemas personales. Aun así, aquella etapa dejó una sensación difícil de cerrar. «Se me quedó la espinita», reconoce.

Su historia laboral comenzó con 16 años y ha pasado casi todo este tiempo ligada al comercio

Esa espina fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en decisión. El punto de inflexión llegó en su último empleo, donde el cansancio había empezado a pesar demasiado. «El año pasado yo estaba en Supeco trabajando, pero estaba muy cansada», explica. Carmen describe una etapa «de desgaste» en la que ya «no me sentía cómoda». En ese contexto tomó fuerza la idea de dejar de invertir tantas horas y tanta energía en proyectos ajenos para intentar levantar uno propio. «Yo sabía que quería hacer algo para mí, o sea, mío, para trabajar para mí».

Modelo adecuado

A partir de ahí tocaba encontrar el modelo adecuado. No quería repetir fórmulas ni abrir una tienda indistinta más. En el barrio ya existe otra multitienda y Carmen tenía claro que, si se lanzaba, debía ser con una propuesta diferenciada. La idea que empezó a coger forma fue la de un establecimiento con productos sin gluten, bollería artesana, café para llevar y una selección más cuidada de panes y referencias gourmet. Había una intuición detrás de esa apuesta: «Me llamaba mucho la atención el tema sin gluten. Porque creo que hay muchos celíacos, mucha gente celíaca, que no tiene tantas oportunidades para elegir».

Carmen Vinagre Polo, en su tienda Más Que Dulce. / E. P.

Esa filosofía también se refleja en la elección de los proveedores. Carmen habla de la colaboración con empresas cercanas y del interés por trabajar con obradores y productos que aporten un valor añadido. Incluso en algo tan cotidiano como una barra de pan busca una diferencia reconocible.

Apuesta

Claro que esa apuesta tiene un precio. Carmen no esconde que algunos artículos son más caros que en una tienda convencional. «La calidad hay que pagarla», sostiene. No lo plantea como un discurso defensivo, sino como la base de un negocio que aspira a fidelizar a un cliente que valore precisamente eso: el producto, su elaboración y la diferencia frente a lo más común.

Ha creado un negocio donde busca que todos sus productos tengan un valor añadido

Los primeros meses están siendo una prueba para medir esa intuición inicial. La tienda lleva abierta apenas tres meses, pero Carmen hace un balance optimista. Ese avance pausado parece ir acompañado de algo que Carmen valora especialmente: la relación con quienes entran cada día en la tienda.

La historia

Al final, la historia de Carmen Vinagre Polo no es solo la de una nueva tienda en Cáceres. Es la de una mujer que ha pasado media vida en el comercio, que ya había probado a emprender y que ha decidido volver a intentarlo con una idea más madura, más personal y también más consciente de lo que quiere ofrecer. Más Que Dulce nace de ahí: de la experiencia, del cansancio convertido en impulso y de una vieja espina que, esta vez sí, Carmen ha querido sacarse levantando algo propio.