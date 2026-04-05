El poblado minero de Aldea Moret en Cáceres, huella de un barrio nacido del trabajo

Hay lugares que contienen, por sí solos, una parte esencial de la historia de un territorio. El poblado minero de Aldea Moret es uno de ellos. A poco más de tres kilómetros del casco histórico, en el Calerizo cacereño, este enclave nació a mediados del siglo XIX a raíz del hallazgo de explotaciones de fosfatos y acabó convirtiéndose en una pieza decisiva para entender la modernización de la ciudad.

No fue únicamente un asentamiento de trabajadores: fue una forma de ordenar el espacio, de levantar vivienda obrera, de atraer infraestructuras y de dibujar una nueva periferia con identidad propia. En 2011 fue declarado como Bien de Interés Cultural con categoría de Lugar de Interés Etnológico, reconociendo su valor como conjunto representativo de la actividad minera que durante más de un siglo marcó la vida económica y urbana de Cáceres.

Pero el origen de Aldea Moret se remonta a 1864, cuando Francisco Lorenzo Acuña, ‘El Fraile’, descubrió en el Calerizo una roca de color blanco que resultó ser piedra caliza rica en fosfato, en las proximidades de lo que después sería la mina de La Abundancia. Aquel hallazgo abrió paso a la identificación de los primeros yacimientos. La concesión más antigua de la que se tiene constancia es la mina de La Estrella, y poco después fueron surgiendo explotaciones como La Casualidad, La Abundancia, San Salvador, Esmeralda o Lucero, germen de un poblado minero que no tardaría en crecer.

El gran impulso llegó en 1876, cuando Segismundo Moret adquirió los derechos de explotación y fundó la Sociedad General de Fosfatos de Cáceres. A partir de entonces, la minería local dejó de ser solo una actividad extractiva para convertirse en un sistema productivo más amplio, capaz de organizar trabajo, infraestructuras y espacio urbano. La documentación histórica vincula esa etapa con la consolidación del barrio que acabaría llevando su nombre y con la llegada del ferrocarril, decisivo para facilitar la salida del mineral (la fosforita), abrir la actividad al exterior y reforzar la conexión de este enclave industrial con la ciudad.

Diseño pionero

Uno de los rasgos más singulares del poblado minero es que no creció de forma caótica, sino con una lógica urbanística poco común en la Extremadura de la época. Su trazado, con calles en trama ortogonal y jardines en el interior de las manzanas, lo convirtió en uno de los primeros ejemplos de planeamiento moderno vinculados a una ciudad obrera. Ese diseño respondía a una visión funcional, pero también social. Las viviendas de los obreros eran modestas y de una planta, mientras que las de los ingenieros contaban con más espacio y jardines más amplios.

La jerarquía de la mina también se reflejaba en la forma de habitar el espacio, aunque el conjunto transmitía una idea de orden y comunidad poco frecuente en otros barrios surgidos de forma más espontánea. Además, llegó a contar con escuela, iglesia, cantina y otros servicios propios de una pequeña ciudad obrera. Aldea Moret fue así mucho más que un lugar de trabajo: fue también una forma de vida estrechamente ligada a la mina.

El valor arquitectónico del enclave no reside en la monumentalidad, sino en el conjunto. Pozos, almacenes, edificios fabriles y viviendas permiten entender todavía hoy cómo funcionaba aquella economía extractiva. Algunos elementos, como la mina de San Salvador, conocida popularmente como 'El Torreón', añaden además una personalidad formal singular, con ecos del neogótico victoriano y aspecto de fortaleza.

Del esplendor al declive

La eclosión minera se prolongó hasta comienzos del siglo XX. El declive empezó a hacerse visible en 1958 y la última mina en cesar su producción fue La Abundancia, en 1960, pese a que La Fábrica de Ácidos continuó funcionando hasta 1974, fecha que marcó el cierre definitivo del complejo minero-industrial.

Las consecuencias no fueron solo económicas. El poblado empezó a perder población y servicios básicos. La documentación oficial habla de despoblación y deterioro progresivo. Muchas familias buscaron otros lugares donde asentarse y el viejo corazón industrial del sur de Cáceres quedó convertido en un espacio a medio camino entre el barrio habitado y el abandono patrimonial.

Lo que queda hoy

Sin embargo, Aldea Moret sigue en pie como un archivo de ladrillo, hierro y memoria obrera. Parte de sus instalaciones se han reutilizado, como el Centro de Interpretación de la Minería en Extremadura, mientras distintos recorridos permiten entender la huella que la minería dejó en el desarrollo económico, urbano y social de Cáceres. También perviven el trazado original del poblado, parte de sus viviendas y varios elementos del antiguo complejo, hoy reconocidos como un conjunto patrimonial singular y como una de las expresiones más nítidas del pasado industrial de la ciudad.

Más allá de la nostalgia, el poblado minero recuerda que una parte esencial de la Cáceres contemporánea también se construyó desde su periferia, alrededor del trabajo, el mineral y la vida de toda una comunidad.