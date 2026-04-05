El pueblo de Cáceres que es un tesoro de toda la región: descubre la historia de los "paletos" y su resistencia

Seguramente lectores, no os va a sonar este pueblo, pero cuando lo descubráis lo recordaréis siempre. En el corazón de la comarca de Trasierra - Tierras de Granadilla, al norte de la provincia de Cáceres, se alza Ahigal, un municipio que es mucho más que un punto en el mapa: es un ejemplo vivo de resiliencia, cultura y sabor.

Conocido cariñosamente por el apodo de sus vecinos, los "paletos" —un nombre que, como veremos, es un símbolo de orgullo y resistencia—, Ahigal se presenta como una escapada perfecta para quienes huyen de lo convencional y buscan la esencia de la Extremadura más pura, descubrámoslo.

De guerreros de la Edad del Bronce a la rebeldía señorial

En Ahigal la historia no se cuenta en décadas, sino en milenios. Su nombre ya nos da una pista de sus raíces: deriva del astur-leonés La Figal, que significa "la higuera". Pero mucho antes de que los higos fueran el emblema local, ya había vida en estas tierras.

Uno de los grandes tesoros que no puedes dejar de conocer (al menos en su historia) es la Estela de las Canchorras. Hallada en 2003, esta pieza de la Edad del Bronce muestra a dos guerreros grabados en piedra, un hallazgo único en la arqueología peninsular por su esquematismo y por mostrar detalles como cascos con apéndices lunares.

Pero si hay una historia que define el carácter de este pueblo es la de su apodo. Ser "paleto" en Ahigal es llevar una medalla al valor. El término nació tras una rebelión de los vecinos contra los abusos del Ducado de Alba. Al perder la batalla, fueron condenados a pagar un tributo anual de cien palas de trigo. Hoy, esas palas no son un símbolo de derrota, sino de la resistencia de un pueblo que nunca se doblegó, y hasta aparecen con orgullo en el escudo municipal.

Piedra, fe y leyendas

Caminar por las calles de Ahigal es como retroceder al siglo XVI. El núcleo urbano conserva esa estructura tradicional donde la pizarra y el granito son los protagonistas.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Es el corazón monumental del pueblo. Construida entre los siglos XV y XVII, destaca por su estilo gótico-renacentista. Lo más curioso es su torre campanario exenta (separada del cuerpo principal), una rareza arquitectónica de granito que servía tanto para llamar a misa como para avisar al pueblo en caso de emergencia. En su interior, no te pierdas el "arca de las tres llaves", un mueble de seguridad antiguo que solo podía abrirse si el cura, el mayordomo y el corregidor juntaban sus llaves.

El Pozo del Cinojal y sus misterios

A las afueras, siguiendo una ruta de senderismo muy sencilla, encontrarás el Pozo del Cinojal. De origen romano con retoques árabes, este manantial está envuelto en leyendas. Se dice que en la madrugada de San Juan, una mujer soltera podría desencantar a un "moro" que habita en su interior tirando de un hilo de oro. ¡Cuidado con la gallina y los polluelos negros que, según cuentan, se transforman en oro si logras atraparlos antes del amanecer!.

Ermitas con historia

Ahigal cuenta con tres ermitas imprescindibles: la del Humilladero (con frescos barrocos de la Pasión), la de los Santos Mártires (edificada sobre un antiguo templo romano) y la de Santa Marina, lugar de una de las romerías más queridas y que se asienta sobre lo que fue un santuario a la diosa Venus Marina.

El arte de la "furriona" y el sabor de la pitarra

Si después de tanta visita vienes con hambre, Ahigal no te va a defraudar. Aquí la comida es un ritual que se toma muy en serio.

La estrella absoluta es su repostería artesanal. Tienes que probar las floretas. No son las típicas de molde; aquí se usa la técnica de la "furriona" o machado, donde las mujeres golpean la masa rítmicamente contra la mesa hasta que salen "bombas" de aire, asegurando que queden crujientes y deliciosas. Tampoco te vayas sin probar los buñuelos aromatizados con anís y laurel, o los huesillos con su toque de naranja.

Para los amantes de lo salado, la Sopa de Patatas y la Ensalada de Patatas (donde las patatas se estripan tras cocerlas con piel) son platos humildes pero cargados de sabor gracias al excelente aceite de oliva virgen extra de la zona, producido por la cooperativa local Santísimo Cristo de los Remedios. Todo ello regado, por supuesto, con un buen vino de pitarra, elaborado de forma artesanal en tinajas de barro como se ha hecho durante siglos.

Fuego, purificación y folclore

El calendario festivo de Ahigal es vibrante y único en Extremadura. Los Zajumerius de San Juan (24 de junio) son una experiencia mágica. Las puertas de las casas se llenan de hogueras de romero y tomillo mojado. El humo purificador, según la tradición, otorga salud a quienes pasan sobre él. San Blas (3 de febrero): los quintos sacan en procesión al "macho engalanado", un animal adornado con cintas, al ritmo de la gaita y el tamboril.

La Feria del Perro y la Caza (septiembre): un evento de referencia nacional que atrae a miles de aficionados al mundo cinegético y canino. El Día del Cristo (4 de octubre): La fiesta mayor. Podrás ver una misa mozárabe (un rito litúrgico muy singular) y a las mujeres luciendo el espectacular traje típico local, una joya del bordado extremeño.

El plan perfecto: El Mercado Dominical

En esta escapada no puedes perderte la visita al mercado dominical. Es una institución en toda la comarca desde que se oficializó en 1936. Más de cien puestos inundan las calles principales con todo lo que puedas imaginar.

Pero lo mejor del domingo no es solo comprar, sino el "pincheo". Los bares del pueblo se llenan para ofrecer sus famosos pinchos: prueba de cerdo, morros, orejas y tortillas que son el motor social y económico de la localidad.

¿Cómo llegar?

Aquí te dejo como llegar a Ahigal, está a unos 115 km de Cáceres capital. Es fácilmente accesible desde la Autovía de la Plata (A-66), lo que lo convierte en un destino cómodo tanto si vienes desde Madrid, Salamanca o el sur de la región.

No te puedo contar más, escápate y experimenta la misma sensación que yo tuve en su visita en definitiva, Ahigal es ese rincón de Extremadura donde el viajero deja de ser un extraño para convertirse en un ahigalense más. Un pueblo que ha sabido mantener sus raíces intactas mientras abre sus puertas con la generosidad de quien sabe que tiene mucho que ofrecer. Anímate y descubre nuestra tierra, descubre Ahigal.