Yiyo Nieto, gerente de la Sala Belleartes de Cáceres: "Viajar cura, te ayuda y te enseña"

Yiyo -así prefiere Agustín Nieto que lo llamen- habla sin filtros sobre el amor, las heridas, la cárcel o su infancia en La Conce. Es uno de los personajes más emblemáticos de la vida cultural y del ocio de Cáceres. Entre ironía y experiencia, en esta entrevista realizada en su sala de exposiciones junto a cuadros de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes reivindica mirar siempre adelante y entender la vida como un aprendizaje constante.

-¿Agustín o Yiyo?

-De momento Yiyo, de momento. No somos importantes para llamarnos Agustín.

-Yiyo, ¿cómo te ha ido en el amor?

-En el amor fue bien, pero siempre hace heridas. Entonces ahora no quiero hacerme heridas y estoy enamorado más de mí que de otra persona.

-¿Nacer en La Conce le hace a uno más travieso?

-No, creo que no. La Conce para mí ha sido un barrio bueno, un barrio tranquilo y un barrio con muy buenos compañeros y vecinos. Pienso que La Conce es un buen barrio.

-¿Qué aprendiste de los curas?

-Lo que no hay que hacer. Es lo que aprendí de los curas. Cómo no hay que ser y lo que no hay que hacer.

-¿Qué es vivir en una cárcel?

-Pues convivir, más que vivir es convivir y pasar el tiempo. En mi caso tuve la suerte de hacer la mili y la cárcel la veo igual, similar a la mili.

-¿Qué es vivir en una cárcel fuera de la cárcel?

-Pues volvemos al amor. La herida del amor podría ser lo que más me viene a la cabeza ahora. Y luego creo que los problemas que nos buscamos y nos vienen. Es lo más similar que veo al tema de la cárcel, que surgen problemas sin buscarlos. Y en la vida real pienso que puede ser lo mismo: cuando vienen problemas sin buscarlos o sin esperarlos.

Entrevista con Yiyo Nieto / Jorge Valiente

Bebe y la Belle Époque

-'Hoy vas a mirar p'alante que p'atrás ya te dolió bastante'.

-Siempre miro adelante. No hay que mirar atrás. Más que nada por ver qué tal van los que están detrás, pero siempre mirar adelante.

-Qué bonita fue la Eterna Belle Epoque... Con Bebe, con Antonio Orozco, con Pupitas en la Mente, con Lolo...

-Con todos. Siempre he dicho que fue una época que supuso ua influencia tanto para mí como para la gente que me rodeaba, como para toda Extremadura. Fue una manera de expresar lo que iba descubriendo y lo que iba aprendiendo, tanto en lo cultural como en el ocio. Sigue dentro de mí la Belle Epoque. Esto es Belle Epoque, esto es Espacio Belleartes. Aquello fue la Belle Epoque.

-Me siento bien aquí, pero me noto como un poco vigilado por el 47 presidente de los Estados Unidos de América.

-Hombre, es que nos tiene a todos en la mente. Lo tenemos todos en la mente. Es el personaje de hoy en día y está ahí. Y aquí lo tenemos.

-¿Y qué le parece este personaje?

-Pues a mí me parece como una película, como un cómic de superhéroes de risa. Un cómico, un superhéroe cómico, es lo que me parece. Y lo que me parece también es que no son políticos, son empresarios locos.

-Ahora viaja en una furgo. No sé si viajar alivia, cura, ensancha la mente y el alma.

-Da igual cómo viajes. En mi caso, tengo una furgo porque me parece el vehículo más cómodo y con el que puedes llevar más cosas y poder vivir dentro. Viajar se puede viajar de cualquier manera y el viajar es bueno. El viajar cura, el viajar ayuda, el viajar te enseña, se aprende. El viajar en cualquier vehículo o andando merece la pena.

-Yiyo, un placer, pese a Donald Trump.

-Encantado y, bueno, a ver cuánto nos dura este personaje de cómic.