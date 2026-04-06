Antonio Pariente, párroco de Cáceres: 'Los signos de los tiempos'

La ciencia teológica católica, a comienzos del siglo XX, estaba echada en manos del tomismo (s.XIII) y les costaba Dios y horrores, hacer frente a los nuevos planteamientos filosóficos del XVIII y del XIX. Metida en esta batalla intelectual, se debatía en aceptar los nuevos planteamientos (cosa que no hizo) o tomar de ellos lo que pudiera servirle para afianzar los suyos (cosa que sí hizo, alguno). Los seminarios metropolitanos que a finales del XIX habían sido erigidos como facultades teológicas perdieron todos su condición en 1931. En esa fecha en España solo quedó una Facultad de Teología, la de Comillas, a la que se unió en 1940 la de Salamanca. Ya podéis imaginaros el panorama.

En esto andábamos cuando a partir de 1930, comienzan a surgir algunos brotes verdes (yo los considero así, otros seguro que no, y esto no es malo). Dos escuelas teologías surgen en Francia: una de los dominicos y otra de los jesuitas. Un representante de la primera fue Marie-Dominique Chenu (1895-1990).

Este señor, desconocido fuera de los círculos teológicos, plantea el tema del título de la columna: los signos de los tiempos. Chenu estaba convencido de que existe una profunda conexión entre la Teología y su momento histórico y se dedicó a reflexionar con pasión sobre esta tesis. Sus críticos le achacan planteamientos cercanos a Hegel o Marx y que consideran no fueron lo suficientemente destacados.

Dicho con cariño, cuando a la parte más conservadora, de este mundillo nuestro, le hablas de "los signos de los tiempos", se pone muy nerviosa, es como nombrarles a "la bicha", pues es un término muy dinámico que pone en cuestión su concepto de tradición, palabra que ellos escriben con mayúscula, subrayada y en negrita, y por lo tanto siempre intocable e incuestionable, si no es siempre, casi siempre.

Se mi pidierais que os citara, según mi entender, los tres acontecimientos fundamentales de la Iglesia Católica en sus XXI siglos de historia (contando del siglo II en adelante), uno de ellos sería el Concilio Vaticano II (1962-1965). En sus textos se puede leer lo siguiente: "Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio…" (Gaudium et Spes 4). "La Iglesia reconoce que mucho le ha aprovechado y puede aprovecharle la oposición de quienes la atacan...corresponde sobre todo a los pastores y a los teólogos, escuchar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo" (G. et S. 44).

Como veis hoy me he puesto intelectual.

¡Feliz Pascua florida!