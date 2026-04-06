El autobús urbano de Cáceres apuesta por la intermodalidad y conectará mejor con la estación de tren

El futuro diseño del autobús urbano de Cáceres quiere ganar utilidad no solo dentro de la ciudad, sino también en su conexión con otros transportes. El plan director del servicio pone el foco en la intermodalidad y plantea reforzar el enlace con la estación de tren, una de las piezas que aparecen de forma más clara en la propuesta preliminar elaborada para la nueva concesión.

Intermodalidad sostenible

El proyecto deja por escrito que uno de sus criterios prioritarios será "favorecer la intermodalidad sostenible" y facilitar a los usuarios del transporte urbano la conexión con otros modos de transporte público. Para ello, fija como objetivo la coordinación física mediante la alineación de paradas, horarios y suministro de información clara sobre los distintos modos complementarios. En esa misma línea, el documento señala que la ubicación de las paradas del autobús urbano se ha planificado de forma coincidente o próxima a las estaciones de autobuses y tren.

Bus urbano de Cáceres. / EP

Ese planteamiento parte además de una realidad física que el propio estudio ya recogía en fases anteriores: Cáceres dispone de estación ferroviaria y de autobuses muy próximas entre sí, una circunstancia que, según el análisis técnico, ya favorece la intermodalidad. Sobre esa base, el nuevo mapa del bus pretende mejorar el acceso urbano a ese nodo de transporte para que el enlace entre desplazamientos locales, regionales y nacionales sea más sencillo.

Líneas

La propuesta concreta se traduce en cambios visibles en varias líneas. En el escenario medio del plan, la línea 1, que pasaría a reorganizarse entre Plaza de Argel y Aldea Moret, incorpora entre sus objetivos "mejorar la accesibilidad a la estación de tren". Para ello, además del cambio de cabecera y de la modificación del recorrido de ida por Hernán Cortés y Clara Campoamor, el documento propone añadir parada en la estación ferroviaria en ambos sentidos "para fomentar la intermodalidad".

La línea 4, que conectará El Junquillo con el Cefot y Ceres Golf a través de dos variantes, también suma ese mismo criterio. En su rediseño se contempla prolongar el recorrido en la zona de Dalia, dividir el servicio en dos ramas y, al mismo tiempo, incorporar parada en la estación en ambos sentidos con el mismo fin: reforzar el intercambio entre el autobús urbano y el tren.

Proyecto preliminar definitivo

Ese refuerzo queda ya recogido de forma numérica en el proyecto preliminar definitivo. El documento incluye una tabla con las once nuevas paradas que se integrarán en la red durante el primer año de vigencia de la concesión. Entre ellas aparece la parada 306, denominada "Estación FFCC", que afectará a las líneas 1, 4a y 4b. Es decir, el enlace con el ferrocarril no quedaría reservado a una sola ruta, sino que se apoyaría en varias líneas del sistema urbano.

En realidad, la conexión del autobús urbano con las estaciones ya existe en la red actual, aunque el plan detecta margen de mejora. En el diagnóstico elaborado en 2025 se señalaba que tanto la estación de ferrocarril como la de autobuses cuentan con servicio de dos líneas urbanas. En concreto, la línea 4 presta servicio a ambas, mientras que la línea 1 conecta a los usuarios del tren. El nuevo proyecto, por tanto, no parte de cero, pero sí apuesta por consolidar y ordenar mejor ese papel de enlace.

Oferta externa

El interés de esa conexión no es menor si se atiende a la oferta externa que ya tiene la ciudad. El proyecto preliminar recuerda que la estación ferroviaria de Cáceres canaliza 28 servicios en días laborables de categorías Alvia, Media Distancia y Regional, con conexiones con ciudades como Badajoz, Mérida, Plasencia, Sevilla y Madrid, tanto en Atocha como en Chamartín. Además, la ciudad está incluida en el corredor de alta velocidad a Extremadura actualmente en desarrollo. En paralelo, la estación de autobuses conecta a Cáceres con destinos como Madrid, Badajoz, Mérida, Sevilla, Salamanca o Málaga, además de enlazar con numerosos municipios de la provincia mediante líneas interurbanas regulares.

Todo ello convierte el entorno de las estaciones en un punto estratégico para el futuro contrato. No se trata solo de mover viajeros entre barrios, sino de facilitar que quien llegue o salga de Cáceres en tren o autobús interurbano encuentre una red urbana más cercana, más clara y más integrada. Esa es la lógica que atraviesa el documento cuando habla de coordinación física, coincidencia de paradas y mejor información al usuario.

Visión más amplia

El plan enlaza esa apuesta con una visión más amplia del transporte. El estudio de la oferta ya advertía de que el análisis de cobertura debía servir también para evaluar el grado de conectividad del sistema y detectar carencias específicas en la movilidad hacia centros de actividad. En una ciudad donde el vehículo privado sigue concentrando la inmensa mayoría de los viajes, reforzar la intermodalidad aparece así como una de las herramientas para hacer el autobús más útil y competitivo.

La futura concesión del bus urbano de Cáceres, por tanto, no solo redibuja líneas y paradas dentro del casco urbano. También intenta coser mejor la ciudad con sus principales puertas de entrada y salida. Y en ese mapa, la estación de tren gana protagonismo como uno de los puntos donde el nuevo servicio quiere jugar buena parte de su capacidad para ofrecer un transporte más conectado.