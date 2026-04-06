Obituario
La despedida más triste a Merche en Cáceres: "Era un referente para todas las mujeres de la ciudad"
Mercedes Expósito Cerrudo era la cara visible de Aemdi y luchó en todo momento por los derechos de las personas con discapacidad
Hablar de Mercedes Expósito Cerrudo es hablar de reivindicación, de lucha constante por los derechos de todas las mujeres y de las personas con discapacidad. Merche, como era conocida en la ciudad, era la cara visible de Aemdi (Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad) en Cáceres y falleció el pasado 3 de abril a los 66 años. Todos la recuerdan como una mujer feliz, alegre y que siempre llevaba una sonrisa por delante.
"Una mujer única"
"Era una mujer única, todos la queríamos mucho", resume Esperanza Contreras, presidenta de la asociación. "Yo la conocí en una peluquería y me dijo que estaba un poco aburrida, que necesitaba hacer cosas. Le ofrecí entrar con nosotras y, desde ese día, todo fue a mejor. Tenemos tantísimas anécdotas juntas... Siempre fue nuestra alegría y fuerza. Siempre tenía una sonrisa en la cara y nos animaba a todas. Hacía risoterapia para hacer todo mucho más llevadero", relata.
Merche formaba parte del grupo de trabajo de la Concejalía de Infraestructuras y Obras del consistorio para intentar hacer la ciudad más accesible y participaba en obras de teatro. "Para mí ha sido una persona muy importante. Me ha enseñado a mejorar la ciudad. Es un referente para todas las mujeres, no solo para las que sufren alguna discapacidad. Tuvimos conexión desde el primer momento. Era risueña, alegre, sacaba todo lo positivo y, sobre todo, sabía cómo transmitirlo", rememora Encarna Solís, concejal del Instituto Municipal de Asuntos Sociales y amiga de Merche. "Te hacía abrir los ojos, siempre buscaba lo mejor para la ciudad", sentencia.
Despedida en redes
Además, Solís también le dedicó una despedida en sus redes sociales: "Cuando me pregunta si merece la pena, siempre digo que sí. Hoy más que nunca. Gracias a mi trabajo conocí a Merche, una mujer luchadora, valiente, con una sonrisa tan grande que me conquistó entera. Hoy te has ido, dejando un gran vacío entre nosotras, pero seguiré trabajando con ellas para poder hacer de Cáceres una ciudad como tú querías, una ciudad sin barreras. Gracias por tanto".
Merche falleció el pasado 3 de abril a los 66 años y el velatorio tuvo lugar en el tanatorio de Cáceres. Posteriormente, su funeral tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Torre de Santa María.
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