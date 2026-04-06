Detenido en Cáceres el presunto autor de once robos de joyas en casas de personas mayores

La Policía Nacional ha detenido en Cáceres a un hombre de 51 años como presunto autor de al menos once robos de joyas cometidos en domicilios, la mayoría de ellos en viviendas de personas de edad avanzada. La investigación, desarrollada por agentes de la Comisaría Provincial, ha permitido vincularle con nueve hechos en la capital cacereña y otros dos más en Madrid.

Según la nota de prensa difundida este lunes, el arrestado se hacía pasar por "trabajador o revisor de calderas", tanto de gas como eléctricas, para ganarse la confianza de las víctimas y acceder al interior de sus casas. Una vez dentro, aprovechaba la situación para sustraer joyas de oro.

Modus operandi

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por varias víctimas en Cáceres. Todas ellas relataron un patrón similar: un hombre se dirigía a personas mayores, bien en la vía pública, en el portal, en el ascensor o a través del telefonillo, y les comunicaba que debía revisar la instalación de la vivienda.

Ya en el interior del domicilio, el presunto autor se dirigía hasta la zona en la que se encontraba la caldera o el sistema de calefacción y pedía a la víctima alguna joya de oro. El argumento que utilizaba, según la investigación, era comprobar si existía una fuga de gas, ya que la pieza supuestamente cambiaría de color si había algún escape. Con ese pretexto, trataba de reforzar la credibilidad del engaño y generar alarma entre los residentes, al advertir incluso de un posible riesgo por monóxido de carbono. Mientras mantenía la atención en esa falsa revisión, iba observando el inmueble con la intención de localizar otras joyas u objetos de valor.

El comunicado policial explica que, en algunos casos, tras recorrer distintas estancias de la vivienda, manifestaba que tenía que bajar al vehículo a por alguna herramienta. Sin embargo, ya no regresaba al domicilio.

Investigación y detención

La denominada 'operación Chacón' ha sido asumida por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres, que ha llevado a cabo distintas gestiones hasta identificar plenamente al presunto responsable y confirmar el modus operandi utilizado. Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención el pasado 30 de octubre y le han imputado la presunta autoría de once hechos.

El arrestado contaba además con numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza. Tras la instrucción del atestado, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.

Objetivos vulnerables

Uno de los elementos que más se repite en los hechos investigados es el perfil de las víctimas. Según la información policial, el sospechoso dirigía sus engaños principalmente a personas de avanzada edad, a las que abordaba cuando estaban solas o en momentos cotidianos que facilitaban el acceso a la vivienda.

Ese patrón, unido a la reiteración del mismo método, ha sido una de las claves de la investigación desarrollada en Cáceres, en un tipo de delito que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de muchas personas mayores frente a engaños cometidos en el ámbito doméstico.