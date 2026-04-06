La Diputación de Cáceres pone el foco en el exilio en la tercera edición de 'Tiempo Negro'

La tercera edición de 'Tiempo Negro' ya tiene calendario y también un eje claro: rescatar del olvido la memoria del exilio. La Diputación de Cáceres ha presentado este lunes una nueva entrega de este ciclo, impulsado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática, que se celebrará del 9 de abril al 30 de septiembre y reunirá actividades culturales y divulgativas en torno a una de las grandes deudas pendientes de la democracia española, en referencia al reconocimiento de quienes se vieron obligados a abandonar su tierra y su país.

Conferencias, flamenco, teatro y exposiciones integran una programación con la que la institución provincial quiere subrayar el valor de la memoria frente al avance de los discursos que, según ha advertido la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la institución provincial, Esther Gutiérrez, buscan "ocultar parte de la historia y de la verdad". En ese contexto, la vicepresidenta ha defendido la necesidad de seguir profundizando en este trabajo "en un momento en el que vemos cómo están triunfando autoritarismos en manos de autócratas". Además, ha insistido en que "no podemos ni debemos olvidar que detrás de la memoria democrática hay personas, familias, historias que deben ser reconocidas y, sobre todo, dignificadas".

A su lado, el responsable del Servicio de Memoria Histórica y Democrática, Fernando Ayala, ha señalado que el programa busca recuperar una memoria silenciada y acercar a la ciudadanía tanto las historias personales del desarraigo como el "legado cultural, científico, político y humano" que dejaron quienes tuvieron que marcharse.

También se ha puesto el acento en otra de las líneas que el servicio pretende seguir reforzando: la implicación de la población joven. En esa línea, ha recordado el trabajo conjunto con la Universidad de Extremadura y con institutos de la provincia, tanto a través de visitas a centros educativos como mediante la llegada de estudiantes a las propias instalaciones del servicio.

Ciclo de conferencias

Uno de los ejes centrales de esta edición será el ciclo de conferencias, que se celebrará en el salón de actos del edificio de Pintores, 10, los días 9, 16 y 29 de abril, además del 14 de mayo. Según ha detallado Ayala, estas sesiones pretenden ofrecer una mirada "rigurosa y científica" sobre el exilio español vinculado a la Guerra Civil y la dictadura, tanto desde sus consecuencias demográficas y socioeconómicas como desde las vivencias personales de quienes tuvieron que marcharse.

En este apartado participarán especialistas como Encarnación Lemus, de la Universidad de Huelva; Julián Chaves, de la Universidad de Extremadura, y María del Carmen Fernández y Leandro Álvarez, ambos de la Universidad de Sevilla.

Flamenco comprometido

La programación también incluye la actuación 'Un cantaor para la Memoria', protagonizada por Manuel Gerena, una de las figuras más reconocidas del flamenco de compromiso. La cita se celebrará el martes 28 de abril en el CEI Presidenta Charo Cordero. En el acto de presentación ha intervenido el presidente de la Asociación de Amigos del Flamenco de Extremadura, José Chaves, que ha definido al artista como una voz ligada "al compromiso, a la paz, al trabajo y a la libertad".

Chaves ha subrayado que la trayectoria de Gerena ha estado marcada por la denuncia de la injusticia social y política, y ha recordado su vinculación con nombres como Rafael Alberti, Blas de Otero, José Manuel Caballero Bonald, José Antonio Labordeta o Paco Ibáñez, una relación que, a su juicio, refleja "la relevancia cultural de su propuesta".

Esther Gutiérrez, este lunes, durante su intervención en el acto de presentación del ciclo. / Diputación de Cáceres

Teatro y exilio

Otra de las citas destacadas llegará el sábado 23 de mayo en el Complejo Cultural San Francisco, donde se pondrá en escena la obra 'Que en España empieza a amanecer', dirigida por Juan Saúl Salomón y basada en el drama de Ceferino Avecilla. La pieza parte de la edición publicada recientemente por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, con estudio introductorio y notas de Manuel Aznar, catedrático de Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Salomón ha explicado que la propuesta busca "recuperar una obra fundamental y acercarla al público actual desde una puesta en escena contemporánea, manteniendo intacto su valor testimonial y humano". La obra incluye frases de fuerte carga social, como la que pronuncia el personaje del Señor Faustino: "Ya sabemos lo que son las guerras: matarse los pobres para que los ricos sigan siendo ricos".

Exposición y memoria

El programa reserva también un espacio destacado a las exposiciones. Una de ellas será la muestra bibliográfica 'Escritores, científicos y políticos extremeños en el exilio', comisariada por Mario Martín Gijón, que podrá visitarse del 18 al 29 de mayo en el Claustro Europa del Complejo Cultural San Francisco. La exposición reunirá las trayectorias de once personas exiliadas, diez de ellas nacidas en Extremadura y una vinculada a la región por haber sido diputada por Badajoz.

Entre las figuras presentes estarán escritores como Arturo Barea y Enrique Díez Canedo; políticos como Margarita Nelken, Juan Simeón Vidarte o Valentín González 'El Campesino'; científicos como Francisco Vera, y profesoras y traductoras como Jacinta Viqueira Landa o Carmen Muñoz Manzano. Martín Gijón ha señalado que esta propuesta permitirá "tomar conciencia de la enorme pérdida humana, cultural y científica que supuso el destierro de tantas personas extremeñas".

La tercera edición culminará con 'Memoria y cenizas', un proyecto expositivo del artista José Manuel Ciria, comisariado por Javier Remedios, que podrá visitarse en distintos puntos de Cáceres desde el 12 de junio hasta el 30 de septiembre. La muestra planteará una reflexión visual sobre la memoria colectiva a través del arte abstracto contemporáneo, con pinturas, esculturas, instalaciones y performances, varias de ellas realizadas in situ.

Remedios ha explicado que la exposición construirá su relato a partir de una simbología cromática en la que el rojo representará la sangre, el negro la ausencia y el luto, el gris los traumas y el blanco la esperanza. Además, incorporará talleres y acciones colectivas con el objetivo de implicar a la ciudadanía en el proceso creativo.

Premios Conchita Viera

Durante el acto también se ha avanzado la fecha de la gala de entrega de los III Premios Conchita Viera, que se celebrará el próximo 21 de mayo en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. La Diputación ha informado de que el jurado se reunirá esta misma semana para comenzar a valorar las candidaturas presentadas.