Hervás desentraña ‘El cuco de cristal’ de Netflix

‘El cuco de cristal’ ha mostrado las bondades de los exteriores de este epicentro turístico del norte de Extremadura, enclavado en el Valle del Ambroz. El rodaje revolucionó Hervás durante meses. En pleno Otoño Mágico de 2024, Netflix puso el foco en este pintoresco municipio para trasladar a imágenes la novela homónima de Javier Castillo, autor de ‘La chica de nieve’, que ya supuso un éxito mundial para la plataforma de ‘streaming’, acumulando 134,8 millones de horas vistas en 2023 y convirtiéndose en su título más exitoso del año.

Una imagen del rodaje en los exteriores de Hervás. / CEDIDA

Rodajes

Tras los rodajes en el Pico Villuercas -donde se filmaron escenas de ‘El problema de los 3 cuerpos’ y la revisión cinematográfica de la mítica película de Carlos Saura, ‘La caza’, la industria audiovisual volvía a fijarse en la provincia de Cáceres para este rodaje. Hervás se convirtió en el escenario ideal, no solo por sus bucólicos bosques y calles históricas, sino también por su capacidad de adaptación a producciones de gran envergadura.

El rodaje se desarrolló en ese castañar gallego -que sobrevivió al devastador fuego de Jarilla- y en los Estudios Auriga de Hervás, donde Netflix levantó una ciudad de 1.500 metros cuadrados para los interiores de la ficción. Estas instalaciones, en plena área rural, permiten a la industria audiovisual desplegar todos los recursos necesarios para producciones de primer nivel, convirtiendo a Hervás en un referente de cine y series en Extremadura.

Además, los Estudios Auriga apuntan ya al estreno para esta primavera de su último proyecto: ‘El conseguidor’, una película netamente extremeña realizada íntegramente en la provincia de Cáceres, que confirma la continuidad del territorio como polo de producción audiovisual.

Acción promocional de Turismo de Hervás. / CEDIDA

Localizaciones, La Cabina y visitas guiadas

En cuanto a ‘El cuco de cristal’, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Hervás ha desarrollado un proyecto que combina tres ejes complementarios. Por un lado, un plano de localizaciones: elaborado con la colaboración de Ambroven y la Asociación de Vecinos del Barrio Judío de Hervás, que permite a los visitantes recorrer los lugares icónicos donde se rodó la serie.

Por otro lado, la exposición temporal temática en la Galería La Cabina, proyecto cultural sin ánimo de lucro gestionado por Greta Crespo, donde se muestra la experiencia del rodaje y la implicación de la comunidad local.

Y, por último, visitas guiadas especializadas: un servicio de guías que ofrece recorridos por las localizaciones y los entresijos de la grabación, brindando a los fans una inmersión única en la producción audiovisual.

Estas iniciativas convergen en un mismo objetivo: posicionar a Hervás como escenario de cine y destino para los seguidores que buscan recorrer los lugares donde se filman sus series y películas favoritas. Con esta acción, Hervás se consolida como un lugar donde la ficción y la realidad se encuentran, y donde la resiliencia del territorio frente a la tragedia del incendio de Jarilla se une a su atractivo cultural y natural.