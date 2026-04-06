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Laura Parra, de 'Una loca de Hartar' en Cáceres, sobre su primer aniversario: "Muchas personas han encontrado aquí un espacio donde expresarse"

El establecimiento ha reunido a lectores y visitantes de España y Portugal interesados en la literatura inclusiva, con más de 200 títulos que reflejan la diversidad

Laura Parra, propietaria de 'Una loca de Hartar'.

Laura Parra, propietaria de 'Una loca de Hartar'. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La primera y única librería queer de Extremadura, Una loca de Hartar, situada en Cáceres, cumple su primer aniversario tras un año de actividad en el que se ha consolidado como un espacio cultural dedicado a la diversidad y a la visibilización del colectivo LGTBIQ+. Durante estos doce meses, el establecimiento ha funcionado como punto de encuentro para personas interesadas en la literatura y la cultura inclusiva.

De una estantería a más de 200 títulos

"La idea de crear la librería surgió de una necesidad personal. A menudo iba a librerías buscando libros que abordaran realidades queer y no los encontraba de forma directa. Así, el proyecto fue creciendo poco a poco. Se me ocurrió poner en mi librería una estantería con una docena de títulos que reflejaran las experiencias LGTBIQ+, y para mi sorpresa, tuvo una gran acogida. Eso me animó a ampliar la selección, y hoy cuento con más de 200 títulos que representan estas realidades. Poco a poco, una cosa llevó a la otra, y gracias a ello hemos podido organizar numerosas actividades culturales, como clubes de lectura y presentaciones de libros de autoras y autores", destaca Laura Parra, propietaria del establecimiento.

Laura Parra colocando libros.

Laura Parra colocando libros. / Cedida

Programación especial por el primer aniversario

Además de su público local, la librería se ha convertido en un referente regional, atrayendo visitantes de distintos puntos de España y Portugal interesados en un espacio cultural inclusivo que hasta ahora no existía en la región. Con motivo de su primer aniversario, el establecimiento ha organizado una programación especial para el fin de semana del 24 al 26 de abril, con actividades abiertas al público dedicadas a la celebración de la diversidad, la literatura y la cultura queer.

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Mirando al futuro

Por último, en cuanto al futuro, Parra señala que espera que la librería sea reconocida como un espacio abierto a todas las personas. "Ha venido muchísima gente buscando un lugar de refugio. Estoy muy sorprendida, contenta y agradecida. Muchas personas han encontrado aquí un espacio donde expresarse, no sentirse solas y conectar con otras que comparten realidades similares. Para mí, eso ha sido una satisfacción enorme, y me gustaría que siga creciendo y que podamos continuar construyendo comunidad".

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