El Parque Padre Pacífico de Cáceres acogerá una doble guerra de hamburguesas y tartas de queso del 16 al 19 de abril

Cáceres sumará en plena primavera una nueva cita gastronómica de gran formato. Del 16 al 19 de abril, el Parque Padre Pacífico, junto al centro comercial Ruta de la Plata, reunirá por primera vez en un mismo espacio las propuestas de Burgers Wars y Cheesecake Wars.

Una cita doble en Cáceres

La capital cacereña volverá a poner el foco en la cocina más popular y viral de los últimos tiempos: las hamburguesas y las tartas de queso. Tras la buena respuesta que obtuvo en noviembre el evento 'The Masters Burgers' en la plaza de toros, ahora llegará una nueva convocatoria que unirá ambos formatos en una misma ubicación y durante cuatro jornadas consecutivas.

La cita se celebrará entre los días 16 y 19 de abril en el Parque Padre Pacífico, un recinto situado junto al centro comercial Ruta de la Plata. Según la organización, será la primera vez que los dos certámenes coincidan en tiempo y lugar, lo que amplía la oferta para quienes siguen este tipo de eventos gastronómicos en la ciudad.

Hamburguesas y cheesecake en competición

El formato anunciado mantiene el carácter competitivo que ya es habitual en este tipo de encuentros. Por un lado, varias propuestas de hamburguesas se medirán dentro de Burgers Wars. Por otro, las tartas de queso buscarán imponerse en Cheesecake Wars, en una combinación que aspira a atraer tanto al público que busca comida salada como al que prefiere una oferta más centrada en el postre.

En la publicación difundida en redes sociales para anunciar el evento, la organización resume así el espíritu de la convocatoria: "Las mejores burgers compitiendo cara a cara y los cheesecakes más brutales luchando por el título". El mensaje insiste en la idea de espectáculo gastronómico y en la rivalidad entre establecimientos participantes.

El público decidirá el ganador

Uno de los elementos centrales del encuentro será la participación directa de los asistentes. La organización ha avanzado que el público podrá votar sus propuestas favoritas para decidir qué negocio se lleva el primer puesto en cada categoría.

"Decidirás quién se lleva la corona. Prepárate, porque esta guerra se libra con sabor", señalan en ese mismo anuncio. Ese sistema convierte la cita, además de en un escaparate para los locales participantes, en una experiencia pensada para la implicación del visitante, que no solo probará, sino que también tendrá peso en el resultado final.

Presencia extremeña confirmada

Entre los negocios que ya han confirmado su presencia figuran nombres conocidos para el público de la provincia, como los cacereños '13 de junio' y 'Mana Chef Alia', además de 'Trotamundos', llegado desde Almendralejo. La presencia de establecimientos extremeños refuerza el componente local de una convocatoria que previsiblemente atraerá a numeroso público durante el puente gastronómico de abril.

Con este nuevo evento, Cáceres vuelve a consolidarse como escenario de grandes encuentros ligados a la hostelería y al ocio gastronómico, una fórmula que en los últimos meses ha demostrado capacidad para movilizar visitantes y generar expectación en torno a tendencias culinarias muy seguidas en redes y entre el público joven.