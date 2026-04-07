La Asociación de Mantillas triunfa en Cáceres y ya se prepara para el futuro: "Éxito total"

"Cinco letras: éxito. Éxito total y absoluto". Con solo un mes y algo de vida, la Asociación de Mantillas de Cáceres ha logrado con creces su objetivo: no dejar a ninguna Virgen sola esta Semana Santa. Así ha sido, y además con una larga presentación de mantillas en las procesiones con tallas marianas.

Especialmente llamativa fue la salida del Miércoles Santo con la Virgen de la Esperanza, habiendo 120 mantillas. Quienes estuvieron allí vieron cómo salían y salían de la iglesia, y en la procesión una enorme fila acompañaba a la talla.

También acompañaron a la Misericordia el Domingo de Ramos, el Lunes Santo a la Virgen de la Estrella y de los Dolores, y el Jueves Santo hicieron pleno. A lo largo de todo el día fueron unas 80 mantillas las que desfilaron, desde la Sagrada Cena hasta el Humilladero. También el Viernes Santo en los Estudiantes o el Santo Entierro, y el Domingo de Resurrección, ya de blanco.

Balance

"El balance por nuestra parte ha sido muy positivo. Nos hemos sentido muy bien atendidas y hemos estado como hemos querido: sin insignias ni medallas", cuenta Inmaculada Domínguez, presidenta de la asociación. "Nosotras no somos nadie. Nada más que intentamos estimular el que las mujeres, si quieren puedan acompañar a la Virgen, con la devoción de la mantilla pero sin ninguna distinción más".

Mantillas en la procesión del Santo Entierro. / Carlos Gil

Asegura que la acogida ha sido muy buena, tanto por parte de muchas mujeres que se han apuntado o han acordado apuntarse en el futuro, como de las propias cofradías. "La verdad es que las cofradías han estado atentísimas. Nosotros hemos atendido a sus indicaciones, a lo que ellos han marcado en su organización. Si querían que pasáramos de dos, de tres, lo que ellos convinieran. Y ha ido todo muy bien".

Actualmente son 128 personas las que forman parte de la asociación, pero cada vez se suman más. Y no es algo exclusivo de un rango de edad, pues la representación joven también ha sido bastante alta. Se podría dividir en tres bloques: "las personas más mayores, que se vestían siempre y dejaron de hacerlo; las de mi edad, en torno a los 50 años y que no tenían cómo vestirse; y las jóvenes". Según comenta, algunas madres quieren que sus hijas salgan, pero se encuentran con el problema de que no saben cómo vestirlas. Para eso nace la asociación precisamente.

Futuro

La Semana Santa ha pasado. ¿Ahora qué? La asociación no se queda quieta, ya que muy pronto Cáceres acoge la bajada de la patrona, la Virgen de la Montaña, donde las mantillas también tienen su papel. De cara a esta celebración, que será el 21 de abril, realizarán un taller en el Seminario el día 15 a las 19.00 horas.

Unos días más tarde, el domingo 19, participarán en una misa también en el Seminario y, posteriormente, realizarán una convivencia en la ermita del Calvario, cedida por la Cofradía de la Soledad. Cualquiera puede ir, ya que están todos invitados.

Galería | Así han salido las mantillas esta Semana Santa en Cáceres / Pablo Parra

También hay planes más allá. Saldrá una representación con el Corpus Christi y existen planes de más talleres en otras localidades de la provincia. Ya se hizo uno en Alcuéscar y la idea es repetirlo en más lugares. También en residencias de ancianos. "Les podemos acompañar y llevarles un día las mantillas para que las vean. Incluso si ellas las tienen y se las quieren poner, mejor". Pero la idea es seguir haciendo talleres y convivencias.

Viendo que todos los días se suman nuevas mujeres, ¿el año que viene será mejor? Eso no importa, solo que "saldremos las que estemos". "Nosotras seguiremos, y las que queramos ahí estaremos, porque el grupo es muy muy bueno. Y yo creo que el efecto ha sido positivo, que no sea solamente de esta semana", afirma. "La gente está comprometida, y lo han demostrado en este mes y medio".

Las mantillas han sido toda una sensación esta Semana Santa, gracias a la labor de esta asociación. Si siguen haciendo las cosas tan bien, Cáceres y toda la provincia podrían ser toda una referencia en el mundo de la mantilla.