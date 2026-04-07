Mercado laboral
Cáceres busca 'streamers': ofertan dos empleos indefinidos para crear contenido en redes sociales
La oferta, publicada en el Portal del Sistema Nacional de Empleo, busca jóvenes menores de 30 años con conocimientos de tecnología, informática y redes sociales
Trabajar como 'streamer' ya no es solo una aspiración para muchos jóvenes, también puede convertirse en una salida laboral real en Extremadura. El Portal del Sistema Nacional de Empleo ha publicado una oferta para cubrir dos puestos de 'streamer' y creador de contenido en Cáceres, una vacante que destaca por un perfil poco habitual en el mercado laboral tradicional.
La empresa busca jóvenes que se encarguen de publicitar en redes sociales y páginas web las plataformas y productos de sus clientes a través de 'streamings', vídeos publicitarios y otros formatos digitales. Entre las funciones del puesto también figura la edición del contenido, por lo que se valora un manejo amplio de herramientas tecnológicas, informática y redes sociales.
Menores de 30 años
La oferta está dirigida a jóvenes menores de 30 años, ya que la empresa prevé acogerse a la subvención de fomento de empleo estable recogida en el decreto 29/2024. Se trata de un detalle relevante, ya que vincula el auge de los nuevos perfiles digitales con las políticas públicas de impulso al empleo juvenil.
En cuanto a las condiciones, la empresa ofrece contrato indefinido, jornada completa y un horario de 18.00 a 24.00 horas, con un total de 40 horas semanales. El salario será según convenio.
La vacante, insertada el 6 de abril de 2026, tiene como lugar de trabajo la capital cacereña y pertenece al ámbito del empleo privado.
Los interesados en optar a uno de estos dos puestos pueden enviar su currículum al correo electrónico novamediaigaming@gmail.com, tal y como se detalla en la oferta, de la que se ha hecho eco el Instituto Muncipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.
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