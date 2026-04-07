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Cáceres cierra este martes parques con cierre perimetral, huertos de ocio y el cementerio por aviso amarillo

Se recomienda a la población, además, evitar transitar por zonas de arbolado

Nota del Ayuntamiento de Cáceres avisando del cierre del parque del Príncipe.

Nota del Ayuntamiento de Cáceres avisando del cierre del parque del Príncipe. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Ayuntamiento de Cáceres mantendrá cerrados este martes los parques con cierre perimetral, los huertos de ocio y el cementerio con motivo del aviso meteorológico amarillo activado por lluvia, tormentas y viento.

En concreto, la medida preventiva comenzará a las 10.00 horas y finalizará, si las condiciones lo permiten, a las 22.00 horas, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Evitar zonas de arbolado

Además, se recomienda a la población evitar transitar por zonas de arbolado mientras permanezca activo el aviso.

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Desde el consistorio se recuerda que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112 o a la Policía Local.

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