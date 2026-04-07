El Ayuntamiento de Cáceres instala avisos sonoros en semáforos que se activan bajo demanda para invidentes

Cáceres sigue dando pasos en su plan de accesibilidad urbana con la incorporación de avisos acústicos en semáforos pensados para facilitar el cruce a las personas ciegas. La principal novedad de esta herramienta es que el sonido no permanece activo de forma continua, sino que solo se pone en marcha cuando una persona invidente lo acciona mediante una aplicación móvil, según se explica por parte del departamento de prensa.

Esta medida se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Cáceres está impulsando para adaptar la ciudad a las necesidades de las personas con discapacidad y mejorar la movilidad en el espacio público. En ese contexto, el consistorio ya ha anunciado una inversión de 400.000 euros para intervenir en unos 400 pasos de peatones repartidos por distintos barrios de la capital cacereña.

Activación solo cuando es necesaria

El consistorio incide en que el pitido del semáforo responde a criterios de accesibilidad y está dirigido específicamente a personas invidentes. El sistema, además, se ha diseñado para evitar que la señal sonora suene de forma permanente cuando no sea necesaria, de manera que únicamente se activa en el momento en que una persona ciega va a cruzar y lo solicita a través de la aplicación.

Con ello, la ciudad suma una nueva mejora a las ya previstas dentro del plan municipal de accesibilidad, que contempla la eliminación de barreras físicas, el rebaje de peldaños en pasos de peatones y la colocación de pavimento podotáctil en distintos puntos del término municipal.

Una actuación dentro del plan de mejora de 400 pasos

La implantación de este sistema acústico complementa las obras que el ayuntamiento viene desarrollando en varias zonas de Cáceres para hacer más seguros y accesibles los cruces peatonales. El objetivo municipal pasa por extender estas mejoras barrio a barrio, priorizando los entornos más sensibles, como los situados cerca de centros sanitarios, colegios, residencias, instalaciones deportivas o zonas comerciales.

La nueva herramienta refuerza así la línea de trabajo marcada por el consistorio en materia de accesibilidad universal, con medidas dirigidas no solo a las personas con movilidad reducida, sino también a quienes tienen discapacidad visual y necesitan apoyos específicos para desplazarse con autonomía por la ciudad.