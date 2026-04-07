Carmen Hernández Zurbano presenta 'El baile de la naranja' el 8 de abril en la Biblioteca Pública de Cáceres

Tres propuestas para todos los públicos en la ciudad.

El thriller iraní 'Un simple accidente' llega a la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura proyectará este 7 de abril, de 20.30 a 22.00 horas, la película Un simple accidente, en su sede ubicada en la calle Rincón de la Monja, 6. El filme sigue la historia de Vahid, un modesto mecánico iraní que, tras un encuentro fortuito con un hombre llamado Eghbal, revive los traumas de su pasado en prisión al sospechar que podría tratarse de su antiguo y cruel carcelero. Ante la incertidumbre, decide reunir a sus excompañeros para confirmar su identidad y afrontar las posibles consecuencias.

La cinta ha tenido un destacado recorrido internacional, logrando la Palma de Oro a Mejor Película en el Festival de Cannes 2025, además de recibir cuatro nominaciones tanto en los Globos de Oro como en los Premios del Cine Europeo. También fue reconocida por el Círculo de Críticos de Nueva York con el galardón a Mejor Dirección.

Carmen Hernández Zurbano presenta 'El baile de la naranja' en la Biblioteca Pública de Cáceres

El próximo 8 de abril a las 19.00 horas, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá la presentación de El baile de la naranja, la nueva obra de la autora Carmen Hernández Zurbano.

El encuentro literario ofrecerá al público la oportunidad de adentrarse en el universo creativo de la escritora, quien compartirá las claves, temas y emociones que atraviesan su libro. Concebido como un espacio cercano, el acto permitirá también el diálogo directo con la autora, fomentando la reflexión y el intercambio de ideas. La cita se presenta como una propuesta cultural dirigida a los amantes de la literatura y la narrativa contemporánea, en un entorno que invita a disfrutar de la lectura y el pensamiento.

El clarinetista Wolfgang Puntas protagoniza el ciclo 'Los clásicos' en el Gran Teatro

El Gran Teatro acogerá este miércoles a las 20.00 horas un nuevo concierto del ciclo Los clásicos, protagonizado por el clarinetista Wolfgang Puntas, una de las figuras más destacadas del panorama actual del instrumento. Natural de Guillena, Puntas cuenta con una sólida trayectoria como intérprete y pedagogo. Reconocido con el Premio de Interpretación en el Concurso Internacional de la Orquesta Filarmónica de Castilla-La Mancha, el músico andaluz compagina su actividad concertística con la docencia, siendo profesor en la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y en diversas escuelas de música. Artista vinculado a prestigiosas marcas internacionales como Henri Selmer París y F. Arthur Uebel, su participación en este ciclo pone en valor el clarinete como instrumento solista. El concierto propondrá un recorrido por el gran repertorio clásico, destacando la riqueza tímbrica y expresiva de este instrumento.