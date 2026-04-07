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Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, donó piedras preciosas a la Falange de Cáceres en 1942

Como primera dama, participó en actos culturales y religiosos, destacando su intervención en la exposición de Pérez Comendador, donde anunció una donación simbólica

Carmen Polo, esposa de Franco.

Carmen Polo, esposa de Franco. / FDV.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1942, Carmen Polo, esposa de Francisco Franco y una de las figuras más influyentes del régimen franquista, acudió a Madrid para asistir a la exposición del escultor hervasense Pérez Comendador. Nacida en Oviedo en 1900, Carmen Polo se convirtió en la mujer del dictador en 1923 y desempeñó un papel destacado como primera dama de España, participando activamente en actos sociales, culturales y religiosos del régimen.

Donación simbólica

Durante su visita a la exposición, anunció que engarzaría en los escapularios de la Virgen del Carmen, símbolo de los falangistas, las piedras preciosas que donaría a la Falange de Cáceres. Este gesto reflejaba su compromiso con la iconografía y los rituales del franquismo, así como su influencia en la promoción de iniciativas vinculadas tanto a la religión como a la política en la España de la época.

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