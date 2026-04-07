Cuenta atrás para Horteralia 2026 en Cáceres: abonos a la venta este jueves

El festival Horteralia, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Cáceres, abrirá la venta de sus abonos este jueves 9 de abril a las 12.00 horas a través de su página web oficial. La organización espera superar los más de 10.000 asistentes de la pasada edición, consolidando su crecimiento como una de las citas musicales más singulares del país.

Primeras confirmaciones del cartel

Las primeras confirmaciones del cartel para 2026 incluyen a los grupos Camela y Ladilla Rusa, representantes del espíritu característico del festival. La organización ha anunciado que se sumarán nuevos artistas en próximas fechas, aunque no se han detallado más nombres por el momento.

Abonos por tramos y opciones VIP

Los abonos generales estarán disponibles por tramos: los primeros 1.000 tendrán un precio de 39 euros más gastos de gestión, el siguiente lanzamiento será de 44 euros más gastos, y posteriormente el precio general será de 49 euros más gastos de gestión. También se ofrecerán abonos VIP limitados a 75 euros más gastos de gestión. Con esta apertura, Horteralia inicia la cuenta atrás para su séptima edición, que combina música y espectáculo en un formato que ha ido consolidándose entre los festivales de referencia del país.