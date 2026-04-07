Estefany Ávila, hondureña de 31 años, reabre el histórico bar de la calle Clavellina en Cáceres tras una década en España

El bar Clavellina levantó la persiana el pasado jueves en el número 8 de la calle que lleva el mismo nombre, en pleno corazón de Cáceres, con una propuesta de cocina casera, precios ajustados y una carta en la que se mezclan sabores españoles y latinoamericanos. Al frente del establecimiento está Estefany Yessenia Ávila, hondureña de 31 años, que ha dado el paso de abrir su propio negocio tras una década en España y toda una vida vinculada a la hostelería.

La nueva responsable del local ha explicado que la elección del enclave no ha sido casual. "Me gustó la zona, llevo muchos años trabajando en la hostelería y dije yo, '¿por qué no?'", señala. También subraya que su idea ha pasado por mantener un "toque cacereño" con "un poquito de nuestra mezcla".

El negocio se asienta además en un local con historia dentro de la restauración cacereña. En las últimas décadas ha ido acogiendo distintos formatos, desde una pizzería hasta una pollería o un establecimiento de montaditos, lo que refuerza su carácter de espacio ligado desde hace años a la actividad hostelera. Los vecinos, cuando pasan por su puerta, se quedan pasmados mirando cómo uno de sus locales de toda la vida ha vuelto a abrir.

Una carta para todo el día

La intención de Estefany ha sido abrir un negocio versátil, con servicio de desayunos, comidas y meriendas, además de cenas los viernes y sábados, que es cuando prevé más movimiento. También avanza su intención de implantar un menú diario, mientras termina de ajustar el funcionamiento del negocio en estos primeros días.

En la carta conviven platos muy reconocibles de la cocina tradicional y otros guiños de fusión. Entre la oferta cita cocido, cochifrito, pluma ibérica, cachopo, nachos, tablas de ibéricos y de quesos, todo ello con un matiz personal que remite a sus raíces hondureñas: "Es una fusión de todo". La hostelera explica además que ella misma se vuelca tanto en la cocina como en la atención al público, con ayuda puntual de su pareja.

Precios económicos en una zona exigente

Uno de los elementos con los que Clavellina empieza a darse a conocer es el precio. Ávila reconoce que todavía está ajustando costes, pero defiende que el establecimiento ha arrancado con "tarifas económicas en comparación con lo que hay en la zona". De hecho, asegura que algunos clientes de desayunos se han sorprendido por la cantidad servida en relación con el precio.

El local se encuentra junto al Gran Teatro, a escasa distancia de la plaza Marrón y de la plaza Mayor, una zona de fuerte tránsito turístico y también con costes más elevados para la hostelería. La propia emprendedora ha admitido que el alquiler y la ubicación condicionan la viabilidad del proyecto y que será en las próximas semanas cuando pueda valorar con más precisión si el planteamiento inicial resulta rentable.

Apuesta por opciones sin gluten

Entre las líneas de trabajo que la nueva propietaria ha comenzado a desarrollar figura también la incorporación de alternativas sin gluten. Según ha explicado, está introduciendo harinas especiales para celíacos, especialmente en frituras, con la intención de ampliar opciones para personas con intolerancias alimentarias.

Ese planteamiento encaja con la idea general con la que ha arrancado el negocio: una cocina cercana, reconocible y abierta a distintos públicos, en un punto céntrico de la ciudad y en un local con memoria hostelera, ahora reabierto bajo una nueva etapa encabezada por Estefany Yessenia Ávila.