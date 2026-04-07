La Junta defiende mejoras en las listas quirúrgicas de Traumatología en Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha defendido una evolución positiva en la gestión de las listas de espera quirúrgicas en el área de Traumatología de Cáceres, en respuesta a los casos recientes que han puesto el foco en demoras prolongadas para intervenciones no urgentes. Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales subrayan que, aunque no pueden ofrecer información individualizada por motivos de confidencialidad, los datos globales reflejan una mejora sostenida.

La respuesta institucional llega después de que salieran a la luz situaciones como la de Beatriz Martínez Díaz, una paciente de 55 años que acumula más de 2.000 días en lista de espera para una intervención de columna, o la de Luis Espada que tuvo que esperar 937 días para ser operado de la rodilla, un caso que acabó con una condena judicial al SES.

En relación con estas situaciones, el SES insiste en que la normativa de protección de datos impide pronunciarse sobre casos concretos, pero traslada “comprensión” hacia los pacientes que sufren largas demoras.

Aun así, el organismo reconoce que a su llegada al Gobierno regional de Extremadura detectaron pacientes con más de mil días de espera, una realidad que califican de “sorpresa” y que, aseguran, se ha ido corrigiendo de forma progresiva en los últimos años.

Reducción de las demoras más largas

Según los datos aportados a el Periódico Extremadura, la lista de espera quirúrgica (LEQ) estructural en Traumatología en el Área de Salud de Cáceres se ha reducido un 54,5% respecto a 2024 y un 63,5% en comparación con 2023 en el caso de pacientes que llevaban más de 365 días esperando.

En paralelo, la lista de espera total en ese mismo grupo ha descendido un 36,9% respecto a 2024 y un 46,5% frente a 2023, cifras que el SES interpreta como un indicador claro del "esfuerzo por priorizar los casos con mayor demora acumulada".

Estas mejoras, según la administración sanitaria, se han logrado al mismo tiempo que se ha atendido la nueva demanda asistencial, un factor que complica la reducción de listas en un sistema tensionado por la presión estructural.

Retrasos extremos

En un contexto en el que, recientemente, se han dado a conocer casos que evidencian situaciones extremas que superan ampliamente los plazos legales establecidos por la Ley 1/2005 de Tiempos de Respuesta, que fija un máximo de 180 días para intervenciones quirúrgicas programadas y no urgentes, el SES reafirma su compromiso de seguir reduciendo los tiempos de espera y garantizar la atención a los pacientes con mayor necesidad.