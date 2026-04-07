Nuevo envite por las infraestructuras: exigen otra vía rápida para enlazar Cáceres y Soria a través de Ávila y Segovia

El MSU-Norte de Extremadura ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una doble actuación en el entorno de Plasencia: la conversión en vía rápida de los primeros 15 kilómetros de la N-110 hasta el cruce de El Torno y la construcción de una vía ciclista independiente de 50 kilómetros hasta el puerto de Tornavacas. La plataforma vincula ambas propuestas a la seguridad vial, al acceso al tren, al turismo de interior y a la lucha contra la despoblación.

La propuesta, difundida por el portavoz del MSU-Norte de Extremadura, Francisco Martín, plantea dos actuaciones diferenciadas, pero conectadas por una misma idea: mejorar la movilidad del norte cacereño para reforzar la relación funcional entre Plasencia y el Valle del Jerte.

La primera iniciativa se centra en la carretera nacional N-110, que enlaza Plasencia con Soria a través de Ávila y Segovia. El colectivo solicita que, en una primera fase, se conviertan en vía rápida los 15 primeros kilómetros comprendidos entre la segunda rotonda del puente Adolfo Suárez, junto a la Circunvalación Sur y la EX-203, y el cruce de El Torno.

La segunda propuesta mira al turismo y a la movilidad sostenible. El MSU pide una vía ciclista independiente entre Plasencia y el puerto de Tornavacas, con una longitud total de 50 kilómetros y un desarrollo en dos fases: una primera hasta Cabezuela del Valle, de 30 kilómetros, y una segunda desde esa localidad hasta Tornavacas, de otros 20.

La N-110 como puerta de entrada al Valle del Jerte

En su planteamiento, la plataforma presenta la N-110 como un corredor interior de gran valor territorial para las provincias de Soria, Segovia, Ávila y Cáceres. En el caso del norte extremeño, subraya su papel como acceso principal al Valle del Jerte y como vía de conexión con Plasencia, ciudad de referencia para servicios sanitarios, administrativos, comerciales y ferroviarios.

Según el MSU, el tramo propuesto entre Plasencia y El Torno discurre por una zona casi llana, de dehesa, y no afectaría a cultivos de cerezo. El colectivo añade que el recorrido atravesaría primero 9,5 kilómetros del término municipal de Plasencia y después otros 5,5 kilómetros por los términos de Casas del Castañar y El Torno.

Carlos Gil

La organización explica además que en años anteriores se había defendido una mejora más limitada, de unos cuatro kilómetros en el entorno más próximo a la capital placentina, pero sostiene ahora que una actuación de mayor alcance serviría mejor para "coser" el territorio con la comarca del Jerte.

Una vía rápida sin desdoblamiento completo

La propuesta técnica del MSU no pasa por una autovía convencional. La plataforma habla de una calzada única, con mejoras de trazado en puntos estratégicos, arcenes amplios de entre 2 y 2,5 metros, tercer carril en las pendientes para el tráfico lento y refuerzo de la señalización y de la iluminación en la proximidad de Plasencia.

A juicio del colectivo, se trataría de actuaciones de bajo impacto económico y presupuestario, pero con efectos relevantes sobre la seguridad vial y la movilidad. Entre los beneficios que señala figuran una circulación más segura para turismos y camiones, una mejor conexión del Valle del Jerte con la estación de tren de Plasencia y un acceso más cómodo de los visitantes que lleguen a la ciudad por ferrocarril y continúen viaje por carretera.

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El MSU enmarca esta petición en una estrategia más amplia de modernización de carreteras en el norte extremeño. Según sostiene la plataforma, en una reciente reunión de su comisión permanente se aprobaron cinco vías rápidas con una longitud total de 90 kilómetros, de las que esta sería la quinta en presentarse públicamente.

La apuesta por el cicloturismo

La segunda reclamación del comunicado tiene entidad propia. El MSU pide al ministerio una vía ciclista independiente de 50 kilómetros entre Plasencia y Tornavacas, ajustada, según indica, al Manual de Infraestructuras Ciclistas del ministerio.

La plataforma vincula esta futura conexión con otras rutas del norte de Extremadura, entre ellas la propuesta hacia Monfragüe, las vías verdes ya en funcionamiento y los caminos naturales. Su tesis es que el conjunto de estas infraestructuras podría situar al norte extremeño como un destino destacado de cicloturismo en la península Ibérica.

En clave local, la propuesta busca aprovechar el tirón paisajístico y turístico del Valle del Jerte, una comarca que ya concentra buena parte de su notoriedad exterior en la floración del cerezo, pero que intenta consolidarse durante todo el año como destino de naturaleza, deporte y escapadas de interior.

Infraestructuras frente a despoblación

El comunicado enlaza ambas reclamaciones con la pérdida de población en Extremadura. El MSU sostiene, citando cifras que atribuye al INE, que el Valle del Jerte perdió 110 habitantes en 2025 y que también descendió la población en las provincias de Cáceres y Badajoz. Y es que estamos perdiendo la batalla contra la despoblación. Mientras España en las últimas décadas vive un “boom poblacional”, con un crecimiento de 11,2 millones de habitantes hasta acariciar los 50 millones, Extremadura continúa desangrándose y con un envejecimiento alarmante. Según cifras oficiales del INE, en 2025, el Valle del Jerte perdió 110 habitantes, pasó de 10.544 en 2024 a 10.434 en 2025. Los municipios que perdieron población fueron, Cabezuela del Valle, Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal, Tornavacas y El Torno. Por otra parte, la provincia de Cáceres, en 2025 perdió 462 habitantes, pasando de 388.652 en 2024 a 388.190. Y la provincia de Badajoz, en 2025 perdió 874 habitantes, pasando de 666.029 en 2024 a 665.155.

Las cifras oficiales municipales en España se articulan a través de la revisión anual del padrón a 1 de enero, que el INE publica y que adquiere carácter oficial mediante real decreto.

A partir de ahí, la plataforma defiende que las infraestructuras son una "clave de bóveda" para frenar la despoblación, atraer empresas, facilitar el acceso a los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida en las comarcas rurales. En ese discurso incluye también otras medidas, como incentivos fiscales, acceso a vivienda rural, servicios descentralizados y espacios industriales.

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La reclamación, en definitiva, sitúa a Plasencia como pieza central de una estrategia territorial para el norte de Extremadura. Para el MSU, mejorar la entrada por carretera al Valle del Jerte y abrir una gran conexión ciclista hasta Tornavacas son dos formas complementarias de reforzar la movilidad, la actividad económica y el atractivo residencial de una de las comarcas más emblemáticas de la provincia de Cáceres.