Papa Johns sitúa a Cáceres en su mapa de expansión y creará empleo con la apertura de nuevos establecimientos

Papa Johns ha anunciado su llegada a Cáceres dentro del plan de expansión con el que prevé alcanzar los 150 locales en España en 2029. La apertura en la capital cacereña supondrá, además, el desembarco de la cadena en Extremadura, dentro de una hoja de ruta que contempla 40 nuevos establecimientos en el conjunto del país durante los próximos cuatro años.

La firma ha situado a Cáceres entre sus tres próximos puntos de venta clave, junto a San Sebastián y Granada. Con este movimiento, la compañía ha reforzado su presencia en nuevas plazas y ha puesto el foco en territorios donde todavía no tenía implantación.

Explicación

El director de Expansión y Franquicias para España y Portugal, Iván Martín, ha explicado que la empresa mantiene una estrategia de crecimiento sostenido en el mercado nacional. "Nuestra visión para 2029 es clara: queremos llevar la calidad de Papa Johns a cada rincón de España. La meta de los 150 locales es un reflejo de la confianza que los consumidores y nuestros socios franquiciados tienen en el producto", ha indicado.

En esa misma línea, ha precisado que el modelo de crecimiento combinará aperturas propias y franquiciadas. "La combinación de tiendas propias como la de San Sebastián y el fuerte impulso de las franquicias en Granada y Cáceres es el motor que nos permitirá abrir 40 nuevos locales en los próximos cuatro años", ha señalado.

Desembarco en Extremadura

La llegada a Cáceres ha adquirido un valor añadido para la compañía, al tratarse de su primera implantación en Extremadura. La operación sitúa a la ciudad dentro del mapa de expansión de una de las cadenas internacionales de pizza con mayor crecimiento en España.

Desde la empresa también han subrayado el impacto económico vinculado a cada nueva apertura, al considerar que estos establecimientos favorecen la creación de empleo y contribuyen a dinamizar el sector de la restauración organizada.

Con esta decisión, Cáceres se ha incorporado a la nueva fase de crecimiento de Papa Johns en España y se prepara para recibir una marca que hasta ahora no tenía presencia en la comunidad autónoma.