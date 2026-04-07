Un proyecto de Urvipexsa busca transformar la zona degradada de 56 viviendas sociales en Aldea Moret, Cáceres, con zonas de juego y paseo

Con las intensas lluvias que han caído en las últimas semanas, los entornos menos cuidados de la ciudad han visto como las hierbas proliferaban. Es el caso de la barriada de Aldea Moret y una de sus últimas calles, al lado del Centro de Interpretación de la Minería. Allí, con cierto descuido, hay vegetación con más de un metro de altura.

Por ello Urvipexsa, la empresa pública de vivienda de la Junta, saca a licitación las obras de reurbanización del entorno de 56 casas sociales situadas en los números 2 y 4 de la calle Juan García García dentro del programa 'Extremadura Renervis'. El lote correspondiente a Cáceres sale con un presupuesto base de 132.996,71 euros y un valor estimado de 109.914,64 euros, mientras que el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses. La oferta puede presentarse hasta el 20 de abril a las 23.59 horas.

Entorno de la calle Juan García García. / E. P.

El proyecto plantea actuar sobre el espacio libre situado al sureste del conjunto edificatorio y sobre los acerados que lo delimitan. La memoria precisa que las 56 viviendas ya han sido rehabilitadas energéticamente y que forman parte de un conjunto de 500 viviendas de promoción pública. También subraya que la intervención se centra ahora en la mejora de la calidad y la sostenibilidad del medio urbano.

Un espacio degradado

La documentación técnica describe el estado actual de la zona como muy deteriorado, con suciedad, zonas degradadas o vandalizadas y deficiencias en accesibilidad. Entre los problemas detectados figuran acerados levantados por raíces, piezas rotas que pueden provocar tropiezos, pasos peatonales sin adaptación suficiente y una zona libre con bancos dañados, residuos acumulados y antiguos espacios verdes muy degradados.

El ámbito de actuación abarca una superficie total de 3.766,88 metros cuadrados, repartidos entre acerados, calzadas, espacio libre pavimentado y zona ajardinada.

Qué cambios se prevén

La propuesta incluye la creación de zonas de paseo, áreas de estancia y una zona de juegos infantiles, además de la plantación de nuevos árboles y especies tapizantes y aromáticas. También prevé la instalación de bancos accesibles, apoyos isquiáticos y papeleras, así como la limpieza general del entorno, la retirada de basuras y enseres, la eliminación de malas hierbas y la reparación de pavimentos y bancos ya existentes.

En materia de accesibilidad, el proyecto contempla nuevos vados peatonales junto al paso elevado de Germán Sellers de Paz y la creación de dos plazas de aparcamiento accesible, una carencia que la memoria señala expresamente en el entorno de estas viviendas. Además, el área infantil prevé cuatro elementos de juego, entre ellos un carrusel inclusivo.

Licitación abierta

La licitación se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 20 de marzo dentro de un contrato dividido en tres lotes para Cáceres, Plasencia y Quintana de la Serena. El procedimiento es abierto y las empresas pueden concurrir a uno o varios lotes.