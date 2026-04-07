Rechazado el recurso de Mar Toros y vía libre para que Lances de Futuro gestione los festejos taurinos de Cáceres

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto desestimar el recurso potestativo de reposición presentado por Mar Toros contra el acuerdo que inadmitió su solicitud de participación en el procedimiento restringido para la gestión y explotación de la plaza de toros Era de los Mártires durante las temporadas 2026 y 2027. El acuerdo se ha adoptado por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el 1 de abril y eleva al órgano de contratación la propuesta de rechazo del recurso. Esto deja vía libre a la empresa Lances de Futuro para gestionar el coso. La mesa volverá a reunirse esta semana para, posiblemente, definir este caso.

La resolución recoge, en primer lugar, el informe técnico del jefe del Servicio de Inspección Municipal, que recuerda que el pliego exigía acreditar trabajos o servicios de igual o similar naturaleza al objeto del contrato y haber gestionado alguna plaza de toros de primera o segunda categoría entre 2021 y 2025. Ese mismo informe subraya que el contrato de Cáceres no se limitaba a la organización de un festejo aislado, sino que incluía la gestión y explotación de la plaza para dos corridas de toros y una novillada con picadores, además de otros servicios complementarios como almohadillas, asistencia médica, bar, publicidad o retransmisiones.

Sobre esa base, el informe técnico ha concluido que una novillada con picadores, "por sí sola", no acredita la solvencia exigida como trabajo igual o similar al objeto del contrato, y ha añadido además que la experiencia alegada por Mar Toros en la plaza de toros de Cáceres en 2017 queda fuera del periodo exigido para justificar esa solvencia técnica.

Qué decía el recurso

La propia resolución resume los argumentos planteados por Mar Toros en su recurso de reposición. La empresa defendía que el pliego exigía exclusivamente haber gestionado alguna plaza de toros de primera o segunda categoría dentro del periodo 2021-2025 y sostenía que no se fijaba número mínimo de festejos, ni tipo de festejos, ni nivel de actividad, ni una gestión integral o continuada de la plaza. También alegaba que había acreditado la organización de festejos taurinos en Olivenza, plaza de segunda categoría, dentro del periodo requerido.

Mar Toros mantenía además que cumplía "de forma plena, literal y estricta" el requisito de solvencia técnica y que la Mesa había introducido una interpretación restrictiva no prevista en el pliego. En esa línea, defendía que la organización de novilladas con picadores debía considerarse suficiente y añadía como antecedente la organización de la feria taurina de Cáceres en 2017, aunque reconocía que esa experiencia quedaba fuera del plazo exigido.

La respuesta de la Secretaría

Frente a esos argumentos, el informe de la Secretaría General, también incorporado al acuerdo de la Mesa, sostiene que el motivo principal del recurso debe ser desestimado. El documento interpreta que la certificación aportada por Mar Toros, referida a novilladas celebradas en Olivenza en 2021, 2022 y 2025, no acredita la solvencia técnica exigida en el pliego, ya que el contrato objeto de licitación comprendía la gestión y explotación de una plaza de toros de segunda categoría con al menos dos corridas de toros y otros servicios complementarios vinculados a esos festejos.

La Secretaría añade que la organización de novilladas con picadores no acredita la totalidad del objeto contractual, porque la prestación principal y obligatoria eran dos corridas de toros. También rechaza que se haya producido una alteración ilegal de los pliegos o una reinterpretación restrictiva, al entender que la exigencia de experiencia en corridas de toros y servicios asociados se desprende de la lectura del propio expediente.

El informe va más allá y señala que corridas de toros y novilladas con picadores son festejos distintos desde el punto de vista técnico y profesional, por lo que no pueden equipararse a efectos de acreditar solvencia. Además, descarta igualmente que la experiencia de 2017 en Cáceres pueda computarse, al quedar fuera de los cinco últimos años exigidos en el PCAP.

Propuesta de desestimación

Con ambos informes sobre la mesa, la Mesa de Contratación ha acordado por unanimidad elevar al órgano de contratación la propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por Mar Toros contra su no admisión en el procedimiento.