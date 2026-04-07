El turismo en Cáceres alcanza su cifra histórica: más de 21.000 visitantes en solo tres días

Cáceres ha registrado un total de 21.644 visitantes en los centros turísticos municipales durante la pasada Semana Santa, (entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección) lo que supone un incremento del 60,7 por ciento con respecto a 2025, cuando se contabilizaron 13.467 visitas.

Este crecimiento cobra especial relevancia teniendo en cuenta que en esta ocasión no se ha contado con el centro museístico de Torre de Bujaco, que el pasado año fue el espacio más visitado, lo que refuerza aún más el atractivo global de la oferta turística de la ciudad.

Según los datos recopilados por la Concejalía de Turismo, el centro de interpretación del Baluarte de los Pozos ha recibido 2.031 visitantes, mientras que el Centro de Divulgación de la Semana Santa ha alcanzado las 8.991 personas, consolidándose como uno de los principales focos de atracción durante estos días. Por su parte, la Oficina de Turismo ha atendido a 10.622 visitantes.

Más turistas y más pernoctaciones

Del total de visitantes, 19.871 han sido de procedencia nacional y 1.773 internacionales.

Además, por primera vez las encuestas que se realizan a los turistas en los centros turísticos municipales reflejan el incremento del número de pernoctaciones. Hasta ahora esta estadística apuntaba a pernoctaciones de entre una y dos noches, y durante esta Semana Santa la tendencia ha cambiado, registrándose pernoctaciones de entre dos y tres noches.

M.AM

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha valorado muy positivamente estos datos y ha señalado que “estamos comprobando que las campañas de promoción turística que estamos desarrollando, tanto a nivel nacional como internacional, están dando resultados y consolidan a Cáceres como un destino de interior de referencia”.

Impulso al Centro de la Semana Santa

Asimismo, ha puesto en valor el gran número de visitantes registrados por el Centro de Divulgación de la Semana Santa, subrayando el impulso que se está dando a este espacio durante esta legislatura, “con la renovación de su contenido expositivo y la tan demandada reapertura del aljibe; aspectos que han contribuido a reforzar su atractivo y a incrementar notablemente el número de visitas”.

Por último, Orgaz ha destacado además que “el visitante encuentra en Cáceres una ciudad amable, moderna y preparada para acoger turismo de calidad, con una oferta cultural y patrimonial única”.