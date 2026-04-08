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Cáceres celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano: "600 años de historia compartida y seguimos siendo desconocidos"

El Ayuntamiento de Cáceres celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano con la lectura de un manifiesto de la Fundación Secretariado Gitano, que reivindica la igualdad y el reconocimiento social. Al finalizar se izó la bandera

Galería | Cáceres celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano con un izado de bandera

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Galería | Cáceres celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano con un izado de bandera / Jorge Valiente

Pablo Parra

Cáceres

Es tiempo de reconocimiento, de igualdad y de promoción”. El pueblo gitano ha visto cómo este miércoles, 8 de abril, su bandera ha ondeado en el ayuntamiento de Cáceres, coronando la plaza Mayor. El motivo es claro: en esta fecha se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Por ello, el consistorio, con la presencia de varios concejales, ha acogido la lectura de un manifiesto organizado por la Fundación Secretariado Gitano. La encargada de leerlo fue Adela Vargas, quien definió este día como un momento para “reiterar nuestro compromiso como institución, como sociedad y como país”.

Fue en 2018 cuando el Congreso de los Diputados aprobó el reconocimiento oficial de esta jornada, así como de los símbolos del pueblo gitano. La bandera, compuesta por los colores azul y verde con una rueda roja en el centro, simboliza la libertad, el legado nómada y el origen en la India. Estos elementos fueron establecidos en el primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971.

Galería | Cáceres celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano con un izado de bandera

Lectura del manifiesto. / Jorge Valiente

Identidad

Precisamente sobre ese origen puso el acento Inmaculada Márquez, coordinadora de la Fundación en Cáceres, quien explicó que el 8 de abril “es el día en el que se celebró el primer Congreso gitano en Londres, donde se determinaron los símbolos del pueblo gitano, como la bandera que hoy hemos izado y también el himno, el Gelem gelem”. Este himno, añadió, “es una elegía al holocausto que sufrió el pueblo gitano, un hecho histórico muy poco conocido”.

El año pasado fue especialmente significativo para esta comunidad, al cumplirse 600 años de su llegada a la península ibérica. Un aniversario que, como recoge el manifiesto, sirvió para poner en valor “su contribución histórica, social y cultural”, sin olvidar “un pasado de rechazo y discriminación”.

Márquez incidió en que, pese a los avances, el camino hacia la plena igualdad aún no está completado. “Vamos avanzando en una sociedad con más oportunidades, pero seguimos necesitando políticas públicas que apuesten por la inclusión y la igualdad real”, señaló. En este sentido, lanzó una idea clave: “Conocer es importante, pero reconocer es imprescindible”.

Discriminación en pleno siglo XXI

La coordinadora advirtió de que, en pleno siglo XXI, persisten situaciones de discriminación que dificultan el acceso a ámbitos como el empleo, la educación o la vivienda. “Cada vez ocurre menos, pero sigue siendo una realidad. No podemos obviarla”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de visibilizar estas situaciones para poder combatirlas.

En relación con la percepción social, Márquez reconoció avances, pero también la necesidad de seguir trabajando. “Hay cada vez más profesionales gitanos en todos los sectores, pero necesitamos que la sociedad continúe reconociendo y valorando esa aportación”. Para ello, la fundación desarrolla programas de empleo, formación, educación e igualdad de trato, además de fomentar la participación social y política de la población gitana.

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Momento de la izada de bandera. / Jorge Valiente

Fundación

En el ámbito local, la Fundación Secretariado Gitano atendió el pasado año a más de 350 personas en Cáceres, reflejo de una creciente demanda de formación e inserción laboral. “Cada vez hay más interés por mejorar la empleabilidad y acceder a oportunidades”, apuntó.

Asimismo, la entidad trabaja en estudios sobre vivienda y empleo, con el objetivo de analizar la situación real del colectivo y trasladar propuestas a las administraciones. “Necesitamos políticas públicas reales, con dotación económica, no solo sobre el papel”, reclamó.

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Inmaculada Márquez. / Jorge Valiente

El manifiesto concluyó con un mensaje claro: esta conmemoración debe traducirse en medidas concretas para reducir la desigualdad y avanzar en derechos. Un objetivo compartido por instituciones y entidades sociales que, en un día como el 8 de abril, se hace más visible que nunca en ciudades como Cáceres.

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