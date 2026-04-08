Cáceres celebra la octava edición de la Marcha por la Investigación el 12 de abril: deporte, ciencia y apoyo a la lucha contra el cáncer para alcanzar el 70-30

Correr contra el cáncer. Quizás no es una idea nueva, pero sí una causa que mantiene intacta su urgencia y su capacidad de movilización social. La Asociación Española Contra el Cáncer, con el respaldo de entidades como Caja Rural de Extremadura y la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, ha presentado este martes la octava edición de la Marcha por la Investigación, una cita ya consolidada en el calendario solidario de la ciudad que se celebrará el próximo 12 de abril.

La prueba consistirá en un recorrido urbano, accesible y pensado para todos los públicos, de menos de cinco kilómetros. La salida tendrá lugar a las 11.00 horas desde la plaza Mayor y concluirá en el pabellón Serrano Macayo de la calle Jesús Asunción, tras atravesar el Parque del Rodeo. Más allá de su carácter deportivo, la iniciativa se plantea como un acto colectivo de apoyo a la investigación oncológica.

Durante la presentación, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, subrayó el compromiso institucional con esta iniciativa, destacando que el consistorio “pone a disposición todos sus recursos para que esta edición sea un éxito” y recordando que se trata de “una cita que ya forma parte del calendario solidario de nuestra ciudad”.

Imagen de la presentación en la sede de Caja Rural Extremadura. / Jorge Valiente

La edil incidió en el carácter simbólico de la iniciativa. “No se trata solo de una marcha, sino de un gesto colectivo de apoyo a la investigación, que es clave para avanzar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad”. En este sentido, hizo un llamamiento a la participación: “Invitamos a toda la ciudadanía, a las familias y a los colectivos a sumarse, porque cada paso que demos juntos nos acerca mucho más a ese objetivo común”.

Implicación colectiva

En la misma línea, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, puso en valor la importancia de la implicación conjunta de instituciones, empresas y ciudadanía. “Al final, de lo que se trata es de sumar recursos para una labor tan importante como la que hace la asociación”, señaló, destacando además que ese apoyo no solo se dirige a la investigación, sino también al acompañamiento de pacientes y familias.

Caballo defendió la necesidad de implicación colectiva: “Si todos ponemos ese poquito, al final siempre es mucho, y eso es lo importante”. Asimismo, subrayó que “hay que colaborar y ayudar a la investigación, que es el futuro de la erradicación de cualquier enfermedad”.

Desde la organización, el presidente provincial de la AECC, Pedro Pastor, destacó el papel clave de la investigación en la mejora de la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. “Si algo tenemos claro es que la investigación es fundamental en el avance contra el cáncer”, afirmó, recordando que gracias a ella “no solo conseguimos tratamientos más eficaces, sino que también mejoramos la calidad de vida de los pacientes y sus familias”.

Imagen de la presentación (Urbano Caballo, Noelia Rodríguez, Pedro Pastor e Ignacio Lucero). / Jorge Valiente

Pastor insistió en el valor simbólico de la cita, declarando que “esta marcha no es solamente un evento deportivo, es un gesto colectivo como sociedad de apoyo, de visibilidad y de compromiso con la investigación”.

El responsable provincial también aportó datos que reflejan los avances logrados: actualmente superan la enfermedad más del 55% de los hombres y el 61% de las mujeres. “Investigar es acercarnos poco a poco a ese objetivo que compartimos como sociedad”, señaló. En este sentido, recordó que la asociación es la entidad social y privada que más fondos destina a la investigación en España, con más de 143 millones de euros invertidos en 750 proyectos en los que participan más de 2.300 investigadores.

Pastor puso como ejemplo iniciativas en marcha en la Universidad de Extremadura, como la Cátedra Prometeo, centrada en analizar los beneficios del deporte en pacientes oncológicos, así como nuevas ayudas predoctorales que continuarán impulsando la investigación en la región.

7030

Por su parte, el gerente de la asociación, Ignacio Lucero, detalló los aspectos prácticos de la marcha. Las inscripciones pueden realizarse en la sede provincial de la AECC, ubicada en la calle Lima, así como en distintos puntos habilitados en la ciudad y establecimientos colaboradores como Deportes Pelayo, Deportes Base Olimpiadas, el centro comercial Ruta de la Plata o el punto que han instalado en el paseo de Cánovas.

El precio del dorsal será de 5 euros, ampliable a 6 euros con camiseta, y permitirá participar en la marcha y acceder a la feria de la ciencia organizada al finalizar el recorrido. Además, con el dorsal, gratuito para los pequeños, se podrá entrar sin pagar entrada a los partidos de baloncesto del Alter Enersun Al-Qázeres (a las 17.00 horas contra Recoletas Zamora) y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (a las 20.00 horas contra el Baloncesto Valladolid).

Ignacio Lucero, con el dorsal 7030. / Jorge Valiente

Lucero destacó además que el objetivo de la entidad es “seguir recaudando fondos para alcanzar ese 70% de supervivencia en 2030, y eso solo lo vamos a conseguir con investigación”. Esto se ve reflejado en todos los dorsales, que llevarán como número el 7030. Los niños tendrán un dorsal en blanco en el que podrán dibujar. El mejor dibujo será premiado con ser el cartel de la próxima edición. En la pasada fue Chloe, una niña que explicó en la presentación su dibujo que mostraba el planeta.

Uno de los elementos diferenciales de esta cita será precisamente esa feria científica, orientada a acercar la investigación a los más jóvenes y fomentar vocaciones en este ámbito.

Tras ocho años de trayectoria, la Marcha por la Investigación se ha consolidado como una de las principales iniciativas de sensibilización en Cáceres. Una cita en la que cada inscripción, cada paso y cada participante contribuyen a un objetivo común: seguir avanzando en la lucha contra el cáncer a través del impulso decidido a la investigación.