Cáceres se estrena en la ruta del exclusivo tren Al-Ándalus

Cáceres se incorpora por primera vez a la ruta del tren de lujo Al-Ándalus, que iniciará sus visitas a la ciudad este 8 de abril y repetirá parada todos los miércoles hasta el próximo 1 de julio, una incorporación que refuerza el atractivo turístico de la ciudad como “destino de alto nivel”, en palabras del concejal de Turismo, Ángel Orgaz.

Orgaz destaca la importancia de la llegada de este tren y señala que “tras varios meses de encuentros y reuniones de trabajo por parte del equipo de Gobierno, es una satisfacción que por primera vez llegue a nuestra ciudad el conocido tren de lujo Al-Ándalus”, según un informe del consistorio cacereño.

Turismo de alto poder adquisitivo

Orgaz subraya que la iniciativa permitirá que los viajeros descubran la riqueza monumental de Cáceres, disfruten de su gastronomía, conozcan el comercio local y se acerquen a su patrimonio histórico y cultural. Además, resalta el perfil del turista que llega a través de esta propuesta.

“Se trata de un turismo de alto poder adquisitivo, que busca experiencias únicas y de calidad y que contribuye directamente al tejido económico local”. Las visitas periódicas del tren Al-Ándalus se presentan como “una oportunidad para potenciar la hostelería, el comercio y los servicios turísticos”, consolidando a Cáceres como un destino de referencia a nivel nacional.

La llegada de este exclusivo itinerario forma parte de la estrategia de promoción turística del Ayuntamiento, orientada a atraer visitantes de calidad y diversificar la oferta de experiencias en la ciudad. Con la incorporación del Al-Ándalus, Cáceres “refuerza su proyección como destino turístico de lujo”, abriendo nuevas oportunidades económicas y consolidando su imagen como ciudad monumental y culturalmente rica.