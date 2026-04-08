En Cáceres, Nodo Smart Coworking se instala en la antigua Aceites La Extremeña para ofrecer oficinas y servicios flexibles

Nodo Smart Coworking es un espacio de coworking y trabajo colaborativo que busca inspirar y conectar profesionales, creativos y emprendedores, ofreciendo un ambiente cómodo y diseñado para la productividad. Es una franquicia que tiene sedes en Panamá y Playa del Carmen y que ahora se va a instalar en el número 34 de Camino Llano, en lo que fue la empresa Aceites La Extremeña. Se trata de espacios diseñados para inspirar, que destacan por su diseño, su buena ubicación (en este caso a un paso del centro y frente al Museo Helga de Alvear) y por su ambiente inspirador: más que oficinas, son espacios pensados para el networking y la creación de comunidad entre profesionales de diversas industrias, fomentando la colaboración.

Nodo se posiciona como un "punto de inicio" o un nodo central para la innovación, donde el diseño del espacio físico juega un papel clave en la satisfacción y el rendimiento de quienes lo utilizan. Cuenta con pases diarios o por horas, membresía flexible (hot desk), escritorio fijo, oficinas privadas, planes corporativos y otros servicios adaptados a las necesidades del usuario.

Es un espacio diseñado para trabajar mejor. El cliente puede ir solo un día al coworking puesto que sus pases diarios o por horas son perfectos si se necesita un espacio solo por ese día. Los Nodo disponen de acceso a espacios de trabajo y oficinas privadas (previa reserva), internet de alta velocidad, café y té ilimitados, áreas comunes, impresiones básicas (según el plan), accceso a eventos, seguridad y acceso digital y área de cocina equipada.

Además, cuentan con espacios equipados que puedes reservar en www.nodocowo.com o directamente en recepción y se pueden recibir visitas o clientes en el coworking en las salas o áreas comunes. También cuentan con cabinas y espacios privados, sujetos a disponibilidad, disponen de una cocina equipada para refrigerar, calentar y consumir tus alimentos y ofrecen estacionamientos limitados con tarifas preferenciales para miembros y visitantes.

En NODO conviven profesionales de múltiples industrias: emprendedores, creativos, startups y freelancers, en un entorno que fomenta la colaboración. Por último, poseen espacios para eventos privados, lanzamientos, talleres y más.