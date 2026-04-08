Cáceres promueve hábitos saludables con 'Desayuna y pedalea': deporte para todos

Tres opciones para todos los públicos en la ciudad.

'Desayuna y pedalea hacia una vida saludable', una iniciativa para fomentar hábitos sanos

Cáceres acogerá este miércoles, de 10.00 a 12.00 horas, la actividad 'Desayuna y pedalea hacia una vida saludable', organizada por 'EU GREEN European Alliance' en colaboración con la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura.

La propuesta combina ejercicio físico y alimentación equilibrada, comenzando con una ruta en bicicleta de una hora de duración y dificultad baja por los alrededores de la ciudad. El punto de encuentro será a las 10.00 en el hall de entrada de la Facultad de Ciencias del Deporte. La organización pondrá a disposición de los asistentes un número limitado de bicicletas para quienes no dispongan de una propia, previa inscripción. Además, los participantes recibirán un pequeño obsequio conmemorativo. Tras la actividad deportiva, de 11.00 a 12.00 horas, se ofrecerá un desayuno saludable gratuito en la cafetería de la facultad, con el objetivo de promover hábitos de vida activos y una alimentación equilibrada entre la comunidad universitaria.

Cartel oficial del evento deportivo en Cáceres. / Ayuntamiento de Cáceres

La poesía toma la palabra en Cáceres con la lectura 'Verso a Verso'

La Librería La Puerta de Tannhäuser acogerá el próximo 9 de abril, de 18.45 a 20.00 horas, la lectura poética Verso a Verso. Poemas para un libro futuro, una cita cultural que invita a descubrir la creación literaria en proceso.

El evento se presenta como un espacio íntimo y cercano donde la poesía cobra vida a través de la voz de sus autores, quienes compartirán textos inéditos concebidos para futuras publicaciones. La lectura permitirá al público adentrarse en el proceso creativo, explorando versos que aún están en construcción y que reflejan emociones, reflexiones y miradas contemporáneas. 'Verso a Verso' apuesta por una experiencia participativa y sensorial, en la que la palabra hablada se convierte en protagonista y genera un diálogo directo entre escritores y asistentes. La iniciativa refuerza el papel de las librerías como espacios de encuentro cultural y promoción de la literatura, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de la poesía en un ambiente acogedor en pleno corazón de Cáceres.

Conferencia sobre homeopatía: 'Más allá del síntoma'

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá el próximo 9 de abril, de 19.00 a 20.30 horas, la conferencia titulada 'Más allá del síntoma', un encuentro centrado en la homeopatía y su enfoque dentro del ámbito de la salud.

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La homeopatía es un sistema terapéutico alternativo basado en la idea de que "lo similar cura lo similar". Esto significa que una sustancia que puede provocar síntomas en una persona sana, administrada en dosis muy diluidas, podría utilizarse para tratar esos mismos síntomas en una persona enferma. Este método fue desarrollado a finales del siglo XVIII por el médico alemán Samuel Hahnemann. A diferencia de la medicina convencional, la homeopatía pone el foco no solo en los síntomas físicos, sino en el individuo en su conjunto, teniendo en cuenta factores emocionales, mentales y el estilo de vida. Sus tratamientos suelen consistir en preparados altamente diluidos de origen vegetal, mineral o animal. El evento está dirigido a todas aquellas personas interesadas en conocer alternativas terapéuticas o ampliar su comprensión sobre esta disciplina.