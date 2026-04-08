La plaza Marrón de Cáceres y la calle Camino Llano avanzan en su remodelación con nuevas fases de información vecinal

La remodelación de Camino Llano y la plaza Marrón ha dado un nuevo paso dentro del proceso de transformación urbana de este entorno de Cáceres, considerado estratégico por su conexión con el Museo Helga de Alvear y la Ciudad Monumental. El proyecto ha entrado en nuevas fases de información y diálogo con la ciudadanía, después de que técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de la redacción hayan presentado los detalles de la actuación en una sesión ordinaria del Consejo de Participación.

Durante ese encuentro, celebrado el pasado mes de marzo, se han expuesto las principales claves de la intervención y se han resuelto las dudas trasladadas por los representantes vecinales. La actuación forma parte de una remodelación integral ya aprobada por la Junta de Gobierno Local y plantea una profunda reordenación de uno de los espacios más transitados del entorno histórico.

La actuación prevista

El proyecto contempla la ampliación de los espacios peatonales, la plantación de 55 nuevos árboles, la implantación de una plataforma única, la incorporación de nuevo mobiliario urbano y zonas verdes, así como una reordenación del tráfico en esta zona de la ciudad.

Así será la plaza Marrón de Cáceres y Camino Llano. / CEDIDA A EL PERIÓDICO

Entre los elementos incluidos figura también la integración del muro del museo mediante unas gradas que permitirán suavizar las diferencias de altura y reforzar la conexión visual y física con el Centro de Artes Visuales Museo Helga de Alvear. La intervención se enmarca, además, en los objetivos de la Agenda Urbana de Cáceres, que plantea una ciudad más accesible, verde, cohesionada y con mayor actividad cultural.

Un eje con peso histórico

Más allá de la reforma urbana, el proyecto incide en la relevancia histórica de Camino Llano dentro de la evolución de Cáceres. La vía aparece ya citada en documentos conservados desde al menos el siglo XV como el 'Camino real que dicen el Camino Llano que va al Monasterio de San Francisco', una de las principales entradas desde el sur por su trazado más accesible y llano frente a otras rutas medievales.

También la plaza Marrón arrastra una fuerte carga histórica. Su nombre procede de Vicente Marrón, comerciante del siglo XVIII que promovió la construcción de viviendas en este entorno y favoreció el crecimiento urbano de la zona. El desarrollo posterior del barrio ha mantenido esa huella tanto en la configuración del espacio como en su propia denominación.

El Periódico Extremadura

Durante buena parte del siglo XX, Camino Llano ha conservado su carácter de puerta de entrada y de espacio de actividad económica y social, con presencia de tiendas, talleres, servicios y actividad cultural. La plaza Marrón, además, ha sido durante décadas un punto de llegada de transportes públicos procedentes de localidades cercanas.

Recuperar protagonismo

El texto que acompaña al proyecto sitúa el origen de la pérdida de centralidad de este eje en los cambios de movilidad y en las nuevas dinámicas comerciales de finales del siglo XX, que fueron relegando su peso frente a otras arterias urbanas. Ese escenario habría cambiado con la apertura y posterior ampliación del Museo Helga de Alvear, que ha devuelto al entorno de Camino Llano y plaza Marrón su condición de acceso natural hacia la Ciudad Monumental.

Zona de descanso en las inmediaciones del museo Helga de Alvear. / El Periódico Extremadura

Con esta remodelación, el ayuntamiento plantea ahora una actuación que no solo transforme la imagen del espacio, sino que refuerce su papel como punto de encuentro y conexión entre cultura, comercio y vida urbana en uno de los enclaves con más valor simbólico del centro de Cáceres.