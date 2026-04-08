Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse

El prestigioso traumatólogo cacereño Alejo Leal Muro ha celebrado este miércoles su 65 cumpleaños con un simpático mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía tomada sobre la cama de un quirófano en la que posa sosteniendo un cartel con el número 65.

La publicación, compartida en Instagram, tiene un marcado tono de humor y vitalidad. "Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo", escribe junto a una cita de Sigmund Freud, antes de añadir una frase rotunda: "Me siento feliz".

El doctor Alejo Leal en su consulta / Jorge Valiente

Leal Muro acompaña además el mensaje con varias reflexiones en clave irónica sobre su edad y su profesión. "Cumplo 65, pero tranquilos: sigo más duro que un fémur sano", señala, antes de dejar claro que no piensa retirarse: "Mientras haya huesos que arreglar... aquí no se jubila nadie". En la misma línea, añade que sigue pasando consulta y que cumple 65 años "sin intención de jubilarme".

Coronavirus

La publicación tiene una carga simbólica evidente. El traumatólogo cacereño vivió en 2020 uno de los episodios más duros de su vida tras contagiarse de coronavirus. Permaneció más de 40 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, dentro de un larguísimo ingreso hospitalario en el que llegó a estar al borde de la muerte en dos ocasiones.

Aquel proceso marcó un antes y un después en su vida. Durante su estancia en el hospital sufrió importantes complicaciones y, de hecho, el 8 de abril de 2020, el día en que cumplía 59 años, tuvo que ser sometido a una traqueotomía en uno de los momentos más críticos de su evolución. Tras salir de la UCI, inició una recuperación lenta y muy exigente, con secuelas pulmonares y neurológicas y un largo periodo de rehabilitación.

El doctor en marzo de 2021, un año después de abandonar la UCI. / El Periódico

Con el paso del tiempo, Leal Muro fue recuperando parte de su actividad, aunque siempre ha reconocido que aquella experiencia le cambió profundamente, tanto en el plano físico como en el personal. De hecho, en distintas ocasiones ha explicado que el covid le hizo valorar más la vida, su familia y el tiempo cotidiano.

Por eso, su mensaje de hoy va más allá de una simple felicitación. Es también una reivindicación de la vida, del humor y de la continuidad profesional de un médico muy conocido en Cáceres que, seis años después de aquel trance, ha querido celebrar su aniversario con una imagen tan llamativa como elocuente: tumbado sobre una mesa de quirófano, sonriente, y dejando claro que, a sus 65 años, sigue dispuesto a seguir "arreglando huesos".